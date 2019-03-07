2019-03-07T06:39:06+03:00
Спорт

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 7 марта: биатлон, женщины, прямая видеотрансляция

В 11 часов начнутся соревнования по биатлону среди женщин. Гонка преследования. 10 километров
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Начало соревнований в 11.00Начало соревнований в 11.00Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 7 марта состоятся соревнования по биатлону. Гонка преследования среди женщин стартует в 11.00.

Биатлон на Универсиаде в Красноярске 2019: прямая онлайн-трансляция.Любите биатлон? На Универсиаде в Красноярске в эти минуты с короткой программой соревнуются атлеты

Состязания пройдут в комплексе «Академия биатлона».

Гонка преследования проходит с четырьмя огневыми рубежами, соревнования проводятся по итогам гонки с раздельным стартом. Стрельба осуществляется из двух положений: лежа и стоя. За каждый допущенный промах спортсменам нужно пройти штрафной круг в 150 метров. На огневых рубежах атлеты занимают места в соответствии с порядком прихода на стрельбище.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019.

Трансляции основных соревнований Зимней универсиады-2019 смотрите на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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