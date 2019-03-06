Где в Красноярске купить тюльпаны на 8 марта: полный список разрешенных мест

Сегодня уже 6 марта, впереди – женский праздник. И у мужчин сейчас вопрос № 1: где купить цветы? Можно порадовать любимую женщину роскошным букетом роз, однако многие считают это банальным, потому что розы в цветочных павильонах в наличии круглый год. А вот тюльпаны – это символ весны.

В Управлении зеленого строительства Красноярска рассказали, что в этом годы специалисты вырастили в теплицах 150 тысяч тюльпанов 23 видов: красные, розовые, белые и даже махровые. Цена прежняя, как в прошлом год – 60 рублей за цветок.

Продавать цветы будут в фирменных магазинах по адресам:

- улица Обороны, 21 (оранжерея на территории МП «УЗС») – в будние дни, тел: 8-950-974-42-31

- проспект Свободный, 53 (Дом цветов) – без выходных.

Адреса разрешенной уличной торговли цветами:

- Красноярский рабочий, 129 (вдоль жилого дома)

- Судостроительная, 93 – 95 (между жилыми домами)

- Тимошенкова, 81 а (возле временных сооружений)

- Королёва, 1 а (на парковке возле супермаркета)

- Норильская, 36

- Вильского ,14 и

- Тотмина, 19

- Норильская, 14 г (Мясокомбинат остановка «Конечная»)

- Юшкова, 44

- Крупской, 42

- Можайского, 21 а

- Толстого, 69

- Новосибирская, 41

- Молокова, 3/3

- 78 Добровольческой бригады, 12 (на парковке)

- Комсомольский, 3 а

- 9 Мая, 12 (на территории фермерского рынка)

- Аэровокзальная, 11 (на парковке)

- Тельмана, 43 (на парковке)

- Ферганская, 9

- Воронова, 33

- 40 лет Победы, 2/3

- 60 лет Образования СССР, 7 б/3

- 9 Мая, 14А

- 9 Мая, 51 а – 55

- Мате Залки, 5

- Молокова, 54 (на парковке)

- Шахтеров, 51, территория рядом с магазином (цветочный базар)

- Дзержинского – Красной армии, 3, с торца здания

- Карла Маркса, 133 – Кирова

- Республики, площадка на пересечении с Грибоедова

- Обороны, за мостом через Качу

- Чернышевского – Березина (у сквера)

- Новосибирская,7 (парковка ТЦ «Славянский»)

- Красномосковская, 19

- Академика Павлова, 35

- Академика Павлова, 55

- Алеши Тимошенкова, 169

- Западная, 3г

- Щорса, 31

- Щорса, 46

- Транзитная, 34.