Где в Красноярске купить тюльпаны на 8 марта: полный список разрешенных мест
Сегодня уже 6 марта, впереди – женский праздник. И у мужчин сейчас вопрос № 1: где купить цветы? Можно порадовать любимую женщину роскошным букетом роз, однако многие считают это банальным, потому что розы в цветочных павильонах в наличии круглый год. А вот тюльпаны – это символ весны.
В Управлении зеленого строительства Красноярска рассказали, что в этом годы специалисты вырастили в теплицах 150 тысяч тюльпанов 23 видов: красные, розовые, белые и даже махровые. Цена прежняя, как в прошлом год – 60 рублей за цветок.
Продавать цветы будут в фирменных магазинах по адресам:
- улица Обороны, 21 (оранжерея на территории МП «УЗС») – в будние дни, тел: 8-950-974-42-31
- проспект Свободный, 53 (Дом цветов) – без выходных.
Адреса разрешенной уличной торговли цветами:
- Красноярский рабочий, 129 (вдоль жилого дома)
- Судостроительная, 93 – 95 (между жилыми домами)
- Тимошенкова, 81 а (возле временных сооружений)
- Королёва, 1 а (на парковке возле супермаркета)
- Норильская, 36
- Вильского ,14 и
- Тотмина, 19
- Норильская, 14 г (Мясокомбинат остановка «Конечная»)
- Юшкова, 44
- Крупской, 42
- Можайского, 21 а
- Толстого, 69
- Новосибирская, 41
- Молокова, 3/3
- 78 Добровольческой бригады, 12 (на парковке)
- Комсомольский, 3 а
- 9 Мая, 12 (на территории фермерского рынка)
- Аэровокзальная, 11 (на парковке)
- Тельмана, 43 (на парковке)
- Ферганская, 9
- Воронова, 33
- 40 лет Победы, 2/3
- 60 лет Образования СССР, 7 б/3
- 9 Мая, 14А
- 9 Мая, 51 а – 55
- Мате Залки, 5
- Молокова, 54 (на парковке)
- Шахтеров, 51, территория рядом с магазином (цветочный базар)
- Дзержинского – Красной армии, 3, с торца здания
- Карла Маркса, 133 – Кирова
- Республики, площадка на пересечении с Грибоедова
- Обороны, за мостом через Качу
- Чернышевского – Березина (у сквера)
- Новосибирская,7 (парковка ТЦ «Славянский»)
- Красномосковская, 19
- Академика Павлова, 35
- Академика Павлова, 55
- Алеши Тимошенкова, 169
- Западная, 3г
- Щорса, 31
- Щорса, 46
- Транзитная, 34.
ИСТОЧНИК KP.RU