Российская сборная по керлингу одержала очередную победу над итальянками

Российская сборная по керлингу одержала очередную победу. На этот раз соперниками наших девчонок стала сборная Италии. Соперник непростой и достаточно коварный. Но, несмотря ни на что, россиянки уверенно шли к победе. Только в пятом энде что-то пошло не так. Но итальянкам это уже не помогло. Итоговый счет встречи 9:3 в пользу российской сборной.

Керлинг – игра, требующая усилий как физических, так и умственных, поэтому отдыхать от напряженных игр девчатам важно и нужно. Однако далеко не все хотят и могут себе это позволить. Единственная в команде красноярка Анна Веневцева увлечена спортом, это не помешало ей получить два высших образования: бакалавриат КГПУ и СФУ. Спортсменка отдыхать не любит, но минутки свободного времени она проводит с семьей, любимым человеком и четвероногим другом:

- У меня есть дома шпиц и я его просто обожаю, - делится Анна Веневцева. – Я вообще очень люблю собак.

Спортсменка увлечена керлингом. Но свою карьеру в дальнейшем планирует связать не со спортом:

- Сейчас, конечно, спорт отнимает все мое время, - говорит керлингистка. – И поэтому про работу я не думаю. Но когда закончу спортивную карьеру, буду думать, куда приложить знания, полученные в вузах.

В СФУ Анна занималась маркетингом. А пока она - единственная красноярка с сборной России по керлингу на Универсиаде-2019 и уверенно идет к победе! Пожелаем нашим девчонкам удачи и успеха в дальнейших играх. Напомним, следующая встреча россиянок состоится завтра, 7 марта со сборной Канады и Чехии.