Енисейская Сибирь: поет, танцует, работает

Из лета в зиму

Фестиваль этнической музыки – визитная карточка Красноярского края. О нем знают далеко за пределами региона, а сами жители края с нетерпением ждут каждый год, когда лучшие музыканты съедутся в Шушенское. Главная интрига – хедлайнеры фестиваля. Но потенциальных желающих посетить фестиваль всегда гораздо больше, чем тех счастливчиков, которым удалось это сделать.

Именно поэтому во время проведения Зимней универсиады в Красноярске горожанам и гостям выпала удача стать свидетелями проведения Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири. Зима». Самый первый фестиваль был проведён еще в далеком 2003 году по инициативе Андрея Катаева и туроператора «Саянское кольцо».

Фестиваль собрал в поселке Шушенское более 40 музыкальных этноколлективов и около 7 000 зрителей. Фестиваль 2018 года посетили уже более 35 000 зрителей. Ежегодно, во вторые выходные июля, на главной сцене выступают специальные гости из разных стран мира. Спустя время, в 2015 году фестиваль стал обладателем престижной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2015 и занял I место в номинации «Лучший проект в области популяризации народных традиций и промыслов».

Министр Сергей Шойгу создает шедевры из дерева. Фото: Вадим Кофман

В рамках Универсиады-2019 организаторы воссоздали атмосферу летнего сибирского open-air фестиваля, дали возможность жителям и гостям города насладиться не только спортивной, но и художественной культурой разных народов мира. Посетителям представилась редкая возможность в одном месте познакомиться с огромным количеством уникальных и идентичных культурных традиций России и стран мира. Истинный дух и обаяние Сибири предстало перед гостями XXIX зимних студенческих Игр в Красноярске сквозь призму её музыки и ремёсел.А в прошлом году стал обладателем Гран-при в этой же номинации. Чтобы оценить масштаб мероприятия – нужно там побывать, решили организаторы и предоставили красноярцам и гостям города такую возможность.

Взыскательный мастер

Губернатор Александр Усс вместе с заместителем председателя Правительства края Сергеем Верещагиным и министром культуры Аркадием Зиновым посетил Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири. Зима», где ознакомился с выставкой работ Министра обороны РФ С.К. Шойгу.

- Я не первый раз на фестивале «Мир Сибири», но сегодня смотрю на него другими глазами, - говорит Александр Усс. – На мой взгляд, для иностранцев, посещение этого фестиваля – самое яркое впечатление от Сибири. В свое время я был удивлен пристрастием Сергея Кужугетовича и его талантом. Это взыскательный мастер, создающий работы с большим вкусом и терпением. Я уверен, что это настоящее открытие для наших гостей – министр обороны России как автор художественных работ. Организаторы выставки собрали уже не одну тетрадь с отзывами на русском, китайском, французском, английском и других языках.Уже ни для кого не секрет, что Сергей Кужугетович пишет картины и занимается поделками из дерева. Его работы выставлялись в Национальном музее Тувы. Министр обороны с удовольствием рисует, работает с металлом, но с особым удовольствием режет по дереву. Причём, ему удаются и миниатюрные по размерам работы, и довольно крупные скульптуры. Особенно ему нравится работать с корнями тувинских кедров:

Также губернатор побывал у интерактивной экспозиции «Экономический потенциал регионов Енисейской Сибири», развернутой в одном из павильонов Международного выставочно-делового центра. Цель выставки – презентовать в интерактивном формате компании-лидеров отраслей экономики регионов Енисейской Сибири, а также проекты, входящие в КИП «Енисейская Сибирь».

Шаманский танец завораживает зрителей. Фото: Вадим Кофман

От потенциала культурного к экономическому

Пространство выставки разделено на залы, посвященные различным отраслям экономики: туризм, энергетика, добыча и переработка, агропромышленность, образование, наука и технологии, транспортная инфраструктура. Посетители смогли познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом регионов Енисейской Сибири:

- Несмотря на то, что я давно живу в Красноярске, выбраться в Шушенское у меня не получалось, а благодаря Универсиаде я смогла побывать на «Мире Сибири», - делится Ирина Маркевич. – Павильон «Енисейская Сибирь» открыл для меня край с другой стороны. Я, конечно же, знала, что у нас на территории добывается золото, но здесь у меня была возможность все увидеть своими глазами, подержать в руках слиток золота весом 12 килограмм, пощупать метеорит.

Среди компаний-участников выставки ключевые предприятия региона – ОК «Русал», «Норильский Никель», «Полюс-золото», «Красцветмет», «Краслесинвест», «Сегежа», а также предприятия, которые только планируют к размещению свои производства: «Русал-Энергосеть», «Нефтегазхолдинг», «Северная звезда» и другие.

Кстати стоит отметить, что «Енисейская Сибирь» станет центральной темой Красноярского экономического форума. К моменту начала форума экспозиция получит развитие: экспозиция дополнится новыми стендами, масштабными макетами, комплексом инвестиционных предложений – потенциальных инвестиционных проектов.