2019-03-06T10:36:10+03:00
Спорт

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 6 марта: фигурное катание, прямая видеотрансляция

Начало соревнований по фигурному катанию в 14.30
Поделиться:
Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
Изменить размер текста:

В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 6 марта состоятся соревнования по фигурному катанию.

Фигурное катание на Универсиаде в Красноярске 2019: прямая онлайн-трансляция.Любите фигурное катание? На Универсиаде в Красноярске в эти минуты с короткой программой соревнуются пары

Соревнования пройдут на льду «Платинум Арены Красноярск».

От России выступят: Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин.

В парах выступят: Алиса Ефимова и Александр Коровин, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, Александра Кощеева и Дмитрий Бушланов.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019.

Трансляции основных соревнований Зимней универсиады-2019 смотрите на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске из скважин бьет ядовитая вода
Российские биатлонистки в спринтерской гонке разыграли все медали между собой
В Красноярске закрыли проезд для транспорта в районе Парка Универсиады и площади Мира
В Норильске пьяного пассажира не пустили в самолет из-за неадекватного поведения
ВТБ на четверть нарастил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса
Администрация Красноярска призвала горожан помыть машины и подсказала автомойки со скидками
Красноярск трижды побил рекорд России в дни Универсиады
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Ученые из Высшей школы экономики против строительства метро в Красноярске
В Красноярске открылся муниципальный хостел
Серебро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский
Дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат
К врачам Универсиады за помощью обратились 70 спортсменов