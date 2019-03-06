Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 6 марта: фигурное катание, прямая видеотрансляция
В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 6 марта состоятся соревнования по фигурному катанию.
Фигурное катание на Универсиаде в Красноярске 2019: прямая онлайн-трансляция.Любите фигурное катание? На Универсиаде в Красноярске в эти минуты с короткой программой соревнуются пары
Соревнования пройдут на льду «Платинум Арены Красноярск».
От России выступят: Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин.
В парах выступят: Алиса Ефимова и Александр Коровин, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, Александра Кощеева и Дмитрий Бушланов.
Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.
2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019.
Трансляции основных соревнований Зимней универсиады-2019 смотрите на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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