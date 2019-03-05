На Красноярском цементном заводе модернизировали линию палетирования

Заводчане усовершенствовали технологию упаковывания и схему передвижения тарированной в 50-килограммовые мешки продукции на поддонах.

Работники предприятия полностью демонтировали изношенный цепной транспортер, а также разместили более компактно пять ленточных транспортеров, с помощью которых бумажные мешки с цементом укладываются на палеты. Таким образом, освободилось место для проезда вилочного погрузчика и переноса точки съема груженого поддона с технологической линии. Данная мера позволила значительно сократить маршрут и время следования транспорта, доставляющего тарированную продукцию к палетообмотчику для упаковывания в стретч-пленку.

Безопасность ведения погрузочно-разгрузочных работ в конце технологической линии теперь обеспечивает защитный контур: пока погрузчик снимает с транспортера готовый поддон с цементом, оборудование блокирует поступление следующих. В целом автоматизации линии специалисты предприятия уделили значительное внимание. Так, в ходе модернизации разработана и запущена новая программа управления накопителем и транспортерами. В отличие от предыдущей в современной версии не учитываются демонтированные узлы и агрегаты, применяется принципиально новая очередность запуска оборудования технологической схемы, признаков взаимодействия оборудования.

Благодаря комплексу выполненных работ в цехе «Готовая продукция» значительно увеличилась площадь склада. Также сотрудники подразделения усовершенствовали систему хранения тарированного цемента, что дало возможность ускорить процесс погрузки цемента на палетах в автотранспорт.

Дополнительно приведены в соответствие с требованиями условия эксплуатации нового палетообмотчика: в холодное время года оборудование будет функционировать в отдельном теплом помещении.

«Помимо реализации комплексных инвестиционных проектов Красноярский цементный завод занимается внедрением собственных разработок, направленных на улучшение работы отдельных производственных участков. Переоснащение линии палетирования позволило исключить полуторачасовые простои оборудования в течение одной рабочей смены. Таким образом шаг за шагом мы повышаем конкурентоспособность предприятия на рынке строительных материалов и обеспечиваем стабильные своевременные поставки качественного цемента нашим потребителям», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Реклама