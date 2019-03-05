«Продаю за ненадобностью»: в Красноярске отобранную у канадского хоккеиста клюшку продали за 50 тысяч рублей

В Красноярске отобранная у канадского хоккеиста клюшка «объявилась» на электронном аукционе.

Помните историю, которая произошла три дня назад во дворце «Кристалл Арена» сразу же после окончания встречи сборных Канады и Великобритании? Канадцам везло, как никогда – влегкую забили соперникам 12 голов, причем без ответа. По окончании матча довольные и уставшие победители уходили со льда и на радостях пожимали руки не менее довольным зрителям.

Все спортсмены протягивали свободную руку, а канадский нападающий – герой встречи – протянул болельщику руку с клюшкой. Расторопный зритель тут же подхватил клюшку и через секунду сей предмет исчез на просторах трибуны. Все, кто это видел, оторопели. Волонтеры, охрана, сами хоккеисты на минуту замерли от неожиданности.

Клюшку искать не стали, видимо, хоккеист решил оставить ее на «долгую вечную память». Но нет. Обладатель трофея решил распорядиться им по-иному – выставил ее на аукцион в интернете.

Лот провисел всего несколько часов

«Клюшку мне подарил канадский хоккеист после игры. Продаю за ненадобностью. Цена символическая. Это не только сувенир со студенческих игр, но и хороший спортивный инвентарь. В отличном состоянии» - написал молодой человек. Изначально он просил за трофей 20 тысяч рублей, результаты торгов должны были быть оглашены 12 марта – в день закрытия Универсиады. Но лот провисел недолго, через несколько часов там появилась информация, что клюшка продана по блиц-цене за 50 тысяч рублей.

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