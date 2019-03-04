Блогер из Индии рассказал красноярцам о том, как совмещать путешествия и волонтерство

Васу Деван – участник проекта Follow Up Siberia. Он приехал в Красноярск на Студенческие игры, чтобы вернувшись домой, рассказать о Сибири и Зимней универсиаде-2019 своим соотечественникам и подписчикам из разных уголков планеты.

Вместе с Васу в Красноярск приехали еще восемь блогеров из Индонезии, Таиланда, Греции, Германии, Сербии, Мексики, Канады и Австралии. Это победители проекта Follow Up Siberia, идея которого развеять стереотипы о Сибири, показать ее настоящую.

Команда проекта Follow Up Siberia провела в нашем городе четыре дня, и все они были расписаны по минутам: достопримечательности, спортивные объекты, соревнования универсиады, концерты и обязательно в вечерней программе – встречи с красноярцами.

Лекции и мастер-классы проходили в павильоне «Норникеля» в Парке Универсиады - и каждый раз он был заполнен до отказа. Очень эмоциональной, яркой и полезной получилась встреча с Васу Деваном. Он рассказал о том, как можно совмещать путешествия и волонтерство.

По мнению Васу, разные волонтерские программы, которые сегодня есть в многих странах мира - это доступный и простой способ познакомиться с новой страной, узнать ее изнутри и в тоже время быть полезным обществу, делать добрые дела, «улучшая» мир. Сам Васу стал волонтером-путешественником случайно.

Васу Деван – участник проекта Follow Up Siberia, приехал в Красноярск на Студенческие игрыФото: Майя ЕРШОВА

- Мы приехали с женой в Камбоджу на неделю, а остались на два месяца. Знакомый предложил стать учителем английского языка в местной школе.

Ученики этой школы – жертвы геноцида, режима Пол Пота, пострадавшие от взрывов фугасов и пехотных мин. На фотографиях Васу - красивые девчонки. Улыбаются. Васу комментирует:

- И у той, и у другой нет ноги…

Еще одно фото – статный мужчина в военной форме.

- У него – непростая судьба. Совсем юным его заставили работать на «красных кхемер». Сейчас бывший солдат помогает детям.

Говоря о волонтерстве как способе познания мира, Васу объяснил самые важные его принципы, что нужно обязательно учитывать при выборе программы и страны. К примеру, хватит ли у вас эмоциональных сил помогать больным детям или физической выносливости, если речь идет о ликвидации последствий стихийных бедствий. Или готовы вы вынести климат выбранного региона или особенности национальной кухни. И, конечно, самый главный вопрос - оценивать ваши навыки – кому и почему вы можете быть полезны.

Васу готовится рассказать своим подписчикам о Сибири, а с нами уже поделился первыми эмоциями:

- Я под большим впечатлением и от Красноярска, и от всего увиденного, в вашей стране второй раз, в октябре был в Чите, и самое главное, что меня поражает – разнообразие и многонациональность Сибири.

Познакомиться с Васу поближе можно, став его подписчиком в Инстаграме Vasu Devan, https://www.instagram.com/lemonicks_com

Волонтерские программы - доступный способ познакомиться с новой страной

Напомним, специально к Универсиаде-2019 компания «Норникель» организовала международную кросс-культурную программу Follow Up Siberia. Проект стартовал за год до Зимней универсиады-2019 чтобы познакомить весь мир с настоящей Сибирью, показать ее разнообразие, неповторимую природу, многонациональность, традиции, культуру и гостеприимство сибиряков.

Тысячи блогеров со всего мира попробовали свои силы, чтобы выиграть призы – поездки в четыре города Сибири и самый главный – приглашение на универсиаду! И вот самые активные, прогрессивные и талантливые - 9 участников предыдущих туров из 9 стран мира – гости Красноярска и Студенческих игр.

«Комсомолка» подробно расскажет об этом путешествии в номере за 15 марта и на сайте. Но уже сейчас можно наблюдать за проектом в официальных аккаунтах Follow Up Siberia в социальных сетях и на страницах блогеров.