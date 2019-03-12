2019-03-12T08:11:02+03:00
Общество

«U-лайка ищет хозяина!»: красноярка спасла замерзающего на снегу хаски

Скоро собака поедет в новый дом
Ася ЖУКОВА
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«U-лайка ищет хозяина!»: замерзающего на снегу хаски спасла красноярка. Фото: Роев ручей.«U-лайка ищет хозяина!»: замерзающего на снегу хаски спасла красноярка. Фото: Роев ручей.
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Белоснежный, с серыми подпалинами… Один в один – символ Зимней Универсиады-2019 в Красноярске - U-лайка. Но... месяц назад пес попал в беду. Его историю рассказала жительница Советского района Галина Ш.

- Песика я нашла в ночь с 5 на 6 февраля в Солнечном, тогда стояли сильные морозы. В тот момент он уже замерзал, лежал на снегу. Пройти мимо я просто не смогла. Это оказался мальчик, года 3-4, может, даже помладше. Очень добрый, дружелюбный. Не кастрат. Ни чипа, ни клейма нет. Пыталась называть его разными именами, но он не отзывался ни на одно. Неожиданно стал откликаться на Хасю, так его сейчас и зову. У меня у самой большая собака, поэтому оставить себе не могу. Одной с двумя питомцами тяжело. За месяц хозяин так и не нашелся, пес скучает.

Накануне пост Галины разместили в паблике зоопарка «Роев ручей». С просьбой: «U-лайка ищет хозяина, давайте поможем!».

И люди откликнулись. Новый дом для хаски уже нашелся.

- Сегодня позвонила девушка, хочет забрать малыша, - говорит Галина. – Но с условием – если найдется прежний хозяин, она должна будет вернуть собаку.

КОНКРЕТНО

Если вы знаете прежнего хозяина хаски, звоните 8 913 188 71 03 (Галина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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