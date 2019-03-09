Александр Усс: «Универсиада – это не финиш, а старт»

8 марта – несмотря на праздничные хлопоты, несмотря на то, что в разгаре – Универсиада, в красноярской «Комсомолке» побывал Александр Викторович Усс. Поздравил нас, «комсомолок», и вышел в эфир радио «КП» (107,1 FM) с откровенным разговором – конечно, о главном сейчас для нас событии – Всемирных студенческих играх.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/696120" frameborder="0"></iframe> Александр Усс в эфире радио «Комсомольская правда» в Красноярске.

Остается мало времени, возможностей, чтобы воспринимать Универсиаду как зрелище

Ведущий: В Красноярске продолжается Зимняя универсиада-2019. Каковы Ваши личные впечатления от происходящего?

Александр Усс:

- Знаете, мои эмоции существенно отличаются от того, что переживают сейчас зрители. Поскольку мы очень долго готовились, было вложено много сил. И сейчас мы находимся внутри процесса как люди, отвечающие за все. Конечно, эмоции касаются организационных моментов – удач, неудач. Поэтому остается мало времени, возможностей, чтобы воспринимать Универсиаду как зрелище.

Успеваете болеть за своих? Какой у Вас любимый вид спорта? Когда наши поднимаются на пьедестал, что испытываете?

- Здесь чувство у всех одно – исключительной гордости и восторга. Особенно, когда речь идет о земляках, красноярцах, к тому же в сборной России их много. У нас 44 члена сборной из Красноярска. Поэтому есть за кого болеть. И, слава Богу, наши спортсмены побеждают.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Что касается видов спорта, в молодости я занимался самбо и дзюдо. Из зимних люблю горные лыжи. С большим удовольствием смотрю соревнования по особенно зрелищному, недавно появившемуся виду спорта, фристайлу. Тем более что «Сопка», на мой взгляд, это один из объектов, которым не только Красноярский край, но и Россия может гордиться. Шесть параллельных трасс! Зарубежные технические эксперты говорят, это единственный объект такого рода, где все дисциплины фристайла можно посмотреть практически с одной точки.

Соревнования по фристайлу в кластере «Сопка»Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Мы бы очень хотели, чтобы кластер «Академия биатлона», «Сопка» и «Радуга» уже с этой осени начал работать как большая рекреационная зона не только для профессиональных спортсменов, но и для обычных горожан. Там 15 километров освещенных трасс. Можно погулять, прокатиться на плюшке и просто хорошо провести время.

Итоги подводить еще рано

- Какова Ваша оценка от организации Всемирных студенческих игр сейчас, когда они уже в разгаре?

- Итоговую оценку давать рано. Впереди еще несколько дней. Каждый у нас, что называется, на вес золота. Мы напряженно следим, как он заканчивается. Надеюсь, все пройдет хорошо. Те задачи, которые ставили на предварительном этапе, красноярцам удалось выполнить. Прежде всего, своевременно построить до 1 января великолепные объекты олимпийского класса. К сожалению, получилось, что наш край несколько запоздал с подготовкой самой столицы, я называю ее 35-м объектом Универсиады. Но, когда вышли на финишную прямую, у нас был сезон строительства. Думаю, у нас получилось. Красноярск еще предстоит сделать городом нашей мечты. Но радикальные изменения, направления движения в этом году мы уже продемонстрировали.

Александр Усс: «Сопка», на мой взгляд, это один из объектов, которым не только Красноярский край, но и Россия может гордиться.»Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

- Вы говорите об изменении города. А вам удалось пройтись в центре Красноярска вечером – просто прогуляться?

- Более того, когда надо возвращаться домой, к примеру, из Зеленой Рощи или с правобережья, я всегда прошу ехать по центру. Он очень вдохновляет. Мы понимали, Красноярск – это не Сочи, не Лос-Анджелес, это индустриальный город со своим наследием, с корпусами заводов, многие из которых эвакуированы сюда еще в годы войны. Поэтому приняли решение подсветить город, сделав на это основной акцент. И нам, кажется, все удалось. Мосты, интеллигентно выглядящий проспект Мира, подсвеченные спортивные объекты вызывают у всех наших гостей хорошие впечатления. И эти эмоции они увезут с собой.

Приняли решение не строить Деревню в чистом поле

- Вы заговорили о городах России, где проходили крупные спортивные события. А чей успешный опыт повторил Красноярск или, может быть, приобрел свой?

- Когда я был в другом статусе – председателя Законодательного Собрания, то побывал в Алма-Ате. Мы ездили туда специально. И могу сказать, уровень подготовки города, Деревни универсиады и всего спортивного события в Красноярске оказался не хуже.

Визит губернатора в Деревню УниверсиадыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Наших гостей очень впечатляет, что все спортивные объекты находятся близко от Деревни универсиады. Кстати, она выглядит на самом деле великолепно, причем при минимуме затрат, так как находится в кампусе университета, который к Универсиаде был достроен.

Именно этот опыт – от противного – мы использовали. Приняли решение не строить Деревню в чистом поле, как это было в Казани или Алма-Ате, а сделать так. Во-первых, это гораздо экономичнее, во-вторых, больше пользы для самого университета. Кроме того, к такому располагало географическое положение самого СФУ. Я не знаю ни одного университета в мире, в котором подобного класса спортивные объекты находились в пешей доступности от студенческих общежитий. А спорт все-таки – удел молодежи.

- Есть ли моменты, которые стоит в будущем взять на вооружение, недочеты, что выявились уже сейчас, во время проведения Всемирных студенческих Игр?

- Эти моменты, конечно, существуют. Тем не менее мы обязательно будем устраивать такого уровня соревнования. Может быть, чемпионат мира по борьбе или по хоккею с мячом. Не исключаю, что наш центр фристайла будет международным учебно-тренировочным центром.

Красноярцам нужно, прежде всего, верить с вои силы. У нас было волнение, потому что такие соревнования у нас не проводились. Большой наплыв людей, как все пройдет? Теперь я вижу, нам нечего стесняться, у нас достаточный организационный и интеллектуальный потенциал.

Соревнования по сноуборду в кластере «Сопка»Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Что касается отдельных шероховатостей, при больших событиях они неизбежны. Так как связаны с обычными человеческими проявлениями – отсутствием должной ответственности, понимания. Но все это в пределах допустимого.

Красноярцы в большинстве своем раскрылись с лучшей стороны

- Волонтеры, которые задают происходящему особое настроение, откуда они приехали? Или все-таки их набирали в Красноярске?

- Мы привлекали волонтеров по заявочному принципу из других городов и даже стран. Заявки от желающих приехать на Универсиаду, поработать, причем бесплатно, были почти из 90 стран мира. Это как раз та цель, к которой мы стремились, ведь Универсиада не только спорт, но и объединение людей, готовых исходя из принципа дружбы, желания стать ближе, приезжать сюда, работать и участвовать в соревнованиях.

- Большие важные события раскрывают людей по-новому. Расскажите, в ком из людей, которые участвовали в их подготовке, Вы увидели что-то неожиданное для себя?

- Красноярцы в большинстве своем раскрылись с лучшей стороны. Не могу сказать, что все, были человеческие разочарования.

В студии радио 107.1 FM

Но, в основном, Универсиада стала для горожан основанием для гордости. Представляете, у нас было 34 объекта, и 90% всей работы сделали красноярцы. Хотя по большей части объекты такого рода они не строили.

Были, если хотите, героические проявления. Могу сказать, что в конце сентября 2018 года выяснилось, запуск той самой «Сопки» находится под угрозой. В результате ошибки в проекте надо переделывать так называемую «слаботочку». Из-за некачественного проекта работы провели не те, нужно было подводить сеть для осуществления телетрансляции, озвучки трибун.

Буквально за два месяца наши красноярские строители, подрядчики нашли поставщиков в Австралии, Норвегии, Великобритании, доставили новое оборудование. И зимой, уже в морозы, смонтировали 250 километров одного только кабеля. Я не представлял, как это будет возможно.

Вспоминаю ситуацию, когда был в Москве, до тестовых соревнований оставалось три дня, и тут мне говорят, что они пройти не смогут, оборудование не смонтировано. Я помолчал-помолчал, а потом отвечаю: «Друзья, у нас есть целых три дня и три ночи. Я прилечу из Москвы и прямо с самолета приеду на «Сопку», посмотрим, что получилось». Я приехал – они сделали. Не испугались, в том-то и дело.

Подсветка на мосту острова ТатышевФото: Мария ЛЕНЦ

Чем отличается наш народ, это нежеланием давать несбыточные обещания. Просто думали, что могут подвести и сказали, это невозможно. И еще один очень важный момент: на финише работали наши коллеги из-за рубежа, несколько человек участвовали в шеф-монтаже. Они тоже сомневались. Но в итоге поверили. В снегу такие пещеры рыли! Потом, по-моему, были рады не меньше наших. В итоге все вместе, как водится, выпили – за Сибирь.

- Александр Викторович, не можем обойти вниманием визит главы государства. Президент Владимир Владимирович Путин посетил открытие Универсиады. О чем говорили при встрече – каких задачах, планах?

- Я хотел бы подчеркнуть: визит главы государства на старте Универсиады был серьезным, мощным мотивирующим моментом. Он придал и эмоциональный подъем, и особую окраску началу соревнований.

Вопросы, поднимавшиеся нами, касались самой Универсиады. Того, из чего она складывается, какие есть проблемы, как будем представлять Россию и Красноярск с точки зрения региональных особенностей. Собственно, что мы и делаем, начиная от Парка универсиады до фестиваля «Мира Сибири».

Встреча президента России Владимира Путина и губернатора Красноярского края Александра УссаФото: kremlin.ru

Конечно, речь шла и о текущих социально-экономических задачах и проблемах, в том числе острых. Естественно, о крупных темах, которые обсуждались во время прежнего визита главы государства в феврале. Это «Енисейская Сибирь», то, каковы перспективы, объем нашего инвестиционного портфеля, что необходимо сделать, чтобы придать проекту бОльшую интенсивность.

Ну, и наша волнующая всех, а теперь уже и президента, тема – это, конечно, метро. Скажу, что за две недели до Универсиады я был в Казани, где руководил подгруппой по ветхому и аварийному жилью. Когда закончил доклад, президент совершенно неожиданно для меня и для всех вдруг спросил: «А, кстати, Александр Викторович, как там у нас в Красноярске с метро? Я приеду на Универсиаду, и мы об этом подробно поговорим». С самого аэропорта в машине и, разумеется, во время официально-деловой встречи речь шла именно об этом очень важном проекте.

Универсиада не финиш, а старт

- Универсиада через несколько дней завершится. Как будет развиваться город и край после большого спортивного события?

- Универсиада не финиш, а старт. Прежде всего, город увидел и почувствовал, что мы можем сами сделать даже за один строительный сезон. Поэтому тот подход к благоустройству, который был продемонстрирован в центре, должен распространяться на всю территорию Красноярска. Речь идет не только о том, как должны выглядеть наши общественные пространства. Именно так, как во время Универсиады, мы должны организовывать Рождественские праздники. Именно так мы должны мыть и чистить наши дороги, следить, чтобы не было мусора. По-универсиадски жить!

Подсветка на Коммунальном мостуФото: Мария ЛЕНЦ

На днях я пригласил нескольких архитекторов, и мы начали планировать Красноярск-400. Через девять лет нас ожидает такой юбилей. Поэтому надо уже сейчас восстанавливать памятники культуры, не допускать варварских решений в градостроительстве, которые, к сожалению, иногда случаются.

Мы должны превратить сам Енисей в главный проспект нашего города в летний период. Говорили и о левобережной набережной, о необходимости сделать хороший проект острова Татышев, переустроить центральный рынок, сделав из него настоящее, знаковое место для красноярцев и гостей города. А также о многих других стратегических вещах, которые базируются и на наших наработках, и на открытии собственных возможностей.

- У нас есть на это средства, каким образом будет все финансироваться?

- Средства есть, Красноярск – действительно столичный город. Кроме того, хочу я сказать, красота зачастую – это не про деньги, а про вкус и аккуратность. Потому что доску можно присобачить, а можно и прибить. За те же самые деньги.

А так выглядит улица ДзержинскогоФото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, я вас уверяю, этот принцип «Бедненько, но чистенько», реализованный в той же Белоруси, где народ не купается в деньгах, но с точки зрения бытовой культуры, внешнего вида городов и сел, там есть, чему поучиться. Поэтому, повторяю, красота – это не только про деньги.

Эстафета огня Универсиады в КрасноярскеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

- Александр Викторович, чего бы вы пожелали красноярцам и гостям города, спортсменам?

- Конечно, всем спортсменам я желаю красивой борьбы, хороших впечатлений от соревнований, от пребывания в Сибири. Желаю, в первую очередь, побед красноярцам, они этого заслужили. В нашей команде есть ребята из глубинки, в том числе с моей родины – Канска, из Березовки, Курагино. Они, все мы призваны быть победителями. А всем нам - оптимизма, уверенного взгляда в будущее, что, безусловно, дают такие масштабные соревнования, свидетелями и организаторами которых мы являемся.