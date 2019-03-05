Подать декларацию вовремя, чтобы не стоять в очередях

Казалось бы, времени еще много, но как показывает практика налоговиков, очереди в инспекциях выстраиваются в конце марта, потому что многие тянут до последнего. Накал страстей большой, ведь далеко не все красноярцы знают, как правильно заполнить документы, а кто-то и вообще не в курсе, что ему декларацию подавать нужно. Список лиц, которым необходимо предоставить декларацию достаточно большой. Это и предприниматели, и те, кто проводил сделки с недвижимостью в прошлом году:

- Заполнить и сдать налоговую декларацию должен тот, кто в прошлом году продал движимое и недвижимое имущество (автомобиль, дом, квартиру, гараж, земельный участок), находившееся в собственности менее пяти лет, а также ценные бумаги и доли в уставном капитале, - комментирует заместитель руководителя - Управления ФНС России по Красноярскому краю Александр Петрик. Нужно иметь ввиду что, в отношении недвижимого имущества, приобретённого в собственность до 1 января 2016 года, минимальный срок владения остался прежним – три года.

заместитель руководителя - Управления ФНС России по Красноярскому краю Александр Петрик_фото пресс-службы Управления ФНС России по Красноярскому краю

Также отчитаться должны граждане, сдававшие имущество в аренду или получившие иные доходы, с которых не удержан налог. Например, при выигрыше в лотерею или получении в дар недвижимости от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Напомним, близкие родственники - это мать, отец, супруг или супруга, брат, сестра, дочь, сын. Если же, например, недвижимость подарена двоюродным братом, племянником, тестем или тёщей, то придётся заплатить налог с доходов, полученных в виде подарка, в размере 13% от общей стоимости.

Правила заполнения деклараций остались прежними за исключением нескольких моментов. Корректировки законодательства нужно учитывать тем, кто продавал недвижимость, приобретённую после 1 января 2016 года. Если доход от продажи оказался существенно ниже кадастровой стоимости, то НДФЛ будет рассчитываться, исходя из 70% кадастровой стоимости недвижимости.

Далеко не все красноярцы знают, как правильно заполнить документыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, с 2016 года гражданам не нужно представлять декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налоговым агентом. Работодатель сам сообщит налоговой службе, что не смог удержать налог. Инспекция начислит налог и направит уведомление на его уплату. Оплатить налог по таким уведомлениям в этом году необходимо до 3 декабря. В 2019 году в форме декларации произошли незначительные изменения, но это в целом только упростило заполнение.

Если красноярцы не подадут декларацию вовремя, их ожидает штраф:

- Это нарушение закона, за него предусмотрен штраф в размере пяти процентов от суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления (но не более 30%), - поясняет заместитель руководителя Управления ФНС России по Красноярскому краю Александр Петрик. - Минимальная сумма штрафа – тысяча рублей.

КСТАТИ

Кому необходимо сдать декларацию?

- индивидуальные предприниматели

- нотариусы

- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты

- лица, занимающиеся частной практикой

- иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных нужд.

ВАЖНО

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8-800-222-22-22

- вторник и четверг до 20.00, а также каждую вторую и четвёртую субботы месяца – с 10.00 до 15.00. – можно обратиться по всем интересующим вопросам непосредственно в налоговую инспекцию по месту жительства.