Российские хоккеистки одержали победу над сборной Японии

Женская сборная по хоккею с шайбой одержала очередную победу на Зимней универсиаде. На этот раз соперницей хоккеисток стала сборная Японии. Как мы уже писали, по мнению девчат, соперника недооценивать нельзя, именно поэтому в подготовке к каждой игре девушки выкладываются полностью. Хоккей – серьезный вид спорта, и, несмотря на то, что многие полагают, не женский, наши девчонки шаг за шагом идут к финалу, не сбавляя оборотов. Хватает сил, терпения, игрового задора. А все потому, что хоккеем увлечены с детства и посвящают ему все свое время:

- Все жизнь любительским хоккеем занимались мой папа и дедушка, - поделилась нападающая российской сборной Екатерина Добродеева. – В семь лет папа привел меня на каток и предложил заниматься хоккеем. Я согласилась, мне купили форму, но когда я пришла на тренировку, у меня был очень смешной шлем, за что мне дали прозвище «Чебурашка». Я сильно расстроилась и сказала родителям, что больше заниматься хоккеем я не буду. Но родители продолжали настаивать, и понемногу я привыкла, вкатилась и сейчас хоккей неотъемлемая часть моей жизни.

Поддержатьь россиянок приезжают сотни болельщиковФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Екатерину приехали поддержать в Красноярск родители и младшая сестренка. Напомним, выступает спортсменка за красноярскую «Бирюсу». Пожелаем нашим девчатам удачи, ведь впереди их ждет встреча с не менее серьезным соперником, сборной США, которая состоится уже завтра, 6 марта.