2019-03-04T16:03:56+03:00
Спорт

«Ничего личного, это на сувенир»: в Красноярске болельщик отобрал клюшку у канадского хоккеиста

О том, куда делся потом инвентарь, история умалчивает [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Ничего личного, это на сувенир»: в Красноярске болельщик отобрал клюшку у канадского хоккеиста. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады«Ничего личного, это на сувенир»: в Красноярске болельщик отобрал клюшку у канадского хоккеиста. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады
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Вот такой курьез произошел во время Универсиады-2019 2 марта. Шел отборочный матч по хоккею среди мужчин. Под сводами ледового дворца «Кристалл Арена» в Красноярске встретились команды Великобритании и Канады. Потомкам древних бриттов крепко не везло: красно-белые накидали одну за другой целых 12 шайб в ворота Великобритании. Можно и не спрашивать, какая из команд в унынии отправилась к раздевалкам, а кто подкреплял свою победу приветственными взмахами рук.

Итак, после завершения матча довольные и уставшие канадские хоккеисты уходили со льда под трибуны и на радостях раздавали «пять» не менее довольным зрителям, которые перевешивались через перила, чтобы прикоснуться – кто знает – к будущим чемпионам Универсиады.

Угораздило же канадскому нападающему протянуть вверх руку, в которой он держал клюшку. Какой-то расторопный зритель тут же подхватил спортивный инвентарь из рук оторопевшего нападающего. Через секунду клюшка исчезла из виду среди толпы болельщиков. Все, кто это видел и снимал на свои телефоны, волонтеры и охрана, сами хоккеисты на минуту замерли от неожиданности. Кто-то даже зааплодировал.

- Этот матч запомнится мне надолго, также, как и канадцу, - сообщил автор видео.

Кстати, судьба клюшки осталась неизвестной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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