2019-03-04T15:32:08+03:00
Спорт

Золото Универсиады-2019 в спортивном ориентировании взял россиянин Владислав Киселев

Серьезную конкуренцию нашей сборной составили финны и норвежцы
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Золото Универсиады-2019 в спортивном ориентировании взял россиянин Владислав Киселев. Фото предоставлено Дирекцией УниверсиадыЗолото Универсиады-2019 в спортивном ориентировании взял россиянин Владислав Киселев. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады
Изменить размер текста:

Сегодня спортсмены состязались в спринте. По итогам соревнований у мужчин:

1-е место – Владислав Киселев (Россия)

2-е место – Аудун Хеймдал (Норвегия)

3-е место – Сергей Горланов (Россия)

Женщины

1-е место – Лииса Майла Ненонен (Финляндия)

2-е место – Марина Вяткина (Россия)

3-е место – Туули Суутари (Финляндия).

За медали борются ориентировщики из 21 страны. Это спортсмены из Австрии, Италии, Казахстана, Киргизии, Литвы, Монголии, Норвегии, Румынии и многих других стран. Российская сборная – самая многочисленная. Среди них – красноярцы, которые готовы защитить честь не только России, но и, конечно же, края. Основными лидерами в лыжном ориентировании обычно являются сборные Норвегии, Финляндии и Швеции:

- Мы готовились согласно намеченному плану и настрой у команды боевой, - делится Герман Сазыкин, представляющий Красноярский край. – Погода на нас особо не влияет, но тепло конечно не может не радовать.

В составе сборной также выступает красноярка Дарья Шупикова. По мнению спортсменки, спринт сложен тем, что нужно стараться быстро и правильно выбирать варианты:

- Нужно успевать следить за всем, что ты встречаешь на дистанции, какие лыжни подходят и на какую ты должен в скором времени выехать, - говорит Дарья. – На мой взгляд, главные наши соперники это финны, норвежцы и шведы - у них сильные сборные.

За Дарью болеет вся большая семья и родственники, а также друзья, причем не только в Красноярске, а из всех уголков нашей страны.

Следующие соревнования спортсменов уже завтра, во вторник – гонка преследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
Красноярская битлонистка Наталья Гербулова выиграла свою первую медаль Универсады-2019
Смертельная авария под Красноярском: шесть раненых и один погибший
«Сибиряк» требует от Красноярска 221 миллион рублей
Бизнесвумен из Ачинска оштрафовали за продажу попугая-нелегала
Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день третий
В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии
По просьбам красноярцев в Енисее вновь проснулись речные фонтаны
В страшном ДТП под Красноярском погибла учительница по литературе
Пожелание от участницы конкурса «Единственной маме на свете - 2019» своей мамочке: «Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась»
Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день второй
Владимир Путин обсудил с Александром Уссом создание в Красноярске единой транспортной сети
В Красноярск на открытие Зимней универсиады-2019 прилетел Владимир Путин
Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин
Хоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады
Воздушная гавань Красноярска приняла более 2000 спортсменов и гостей Универсиады
Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска
Пришла, сорвала и сбежала: гражданка из Минусинска украла платье с манекена
В Красноярске пропала 90-летняя бабушка
Александр Усс назвал уголовное дело, связанное с Универсиадой, единичным случаем
В марте в Красноярском крае пройдет 11 выездных акций «День донора»
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта