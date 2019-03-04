Золото Универсиады-2019 в спортивном ориентировании взял россиянин Владислав Киселев

Сегодня спортсмены состязались в спринте. По итогам соревнований у мужчин:

1-е место – Владислав Киселев (Россия)

2-е место – Аудун Хеймдал (Норвегия)

3-е место – Сергей Горланов (Россия)

Женщины

1-е место – Лииса Майла Ненонен (Финляндия)

2-е место – Марина Вяткина (Россия)

3-е место – Туули Суутари (Финляндия).

За медали борются ориентировщики из 21 страны. Это спортсмены из Австрии, Италии, Казахстана, Киргизии, Литвы, Монголии, Норвегии, Румынии и многих других стран. Российская сборная – самая многочисленная. Среди них – красноярцы, которые готовы защитить честь не только России, но и, конечно же, края. Основными лидерами в лыжном ориентировании обычно являются сборные Норвегии, Финляндии и Швеции:

- Мы готовились согласно намеченному плану и настрой у команды боевой, - делится Герман Сазыкин, представляющий Красноярский край. – Погода на нас особо не влияет, но тепло конечно не может не радовать.

В составе сборной также выступает красноярка Дарья Шупикова. По мнению спортсменки, спринт сложен тем, что нужно стараться быстро и правильно выбирать варианты:

- Нужно успевать следить за всем, что ты встречаешь на дистанции, какие лыжни подходят и на какую ты должен в скором времени выехать, - говорит Дарья. – На мой взгляд, главные наши соперники это финны, норвежцы и шведы - у них сильные сборные.

За Дарью болеет вся большая семья и родственники, а также друзья, причем не только в Красноярске, а из всех уголков нашей страны.

Следующие соревнования спортсменов уже завтра, во вторник – гонка преследований.