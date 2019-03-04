Зимняя универсиада-2019 в Красноярске, 4 марта: акробатика, прямая видеотрансляция
В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 4 марта начинаются соревнования по акробатике.
Универсиада 2019: лыжная акробатика, прямая видеотрансляция.Медали XXIX зимней Универсиады в Красноярске разыгрывают мастера фристайла в лыжной акробатике
Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.
2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019.
Трансляции основных соревнований Зимней универсиады-2019 смотрите на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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