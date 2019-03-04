2019-03-04T15:54:16+03:00
Спорт

Дмитрий Губерниев – зрителям в Красноярске: «Давайте встанем в очередь, иначе нас разгонят!»

Телеведущего, раздающего автографы, обступили таким плотным кольцом, что он едва устоял на ногах
Мария МИШКИНА
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- Давайте спокойно я встану где-нибудь- Давайте спокойно я встану где-нибудьФото: Мария ЛЕНЦ
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4 марта матчи по биатлону, которые проходят в Красноярске в рамках Зимней универсиады-2019, комментировал звездный Дмитрий Губерниев. Его автограф любой желающий мог получить в Академии биатлона.

Фото: Юлия СЫСОЕВА

Фото: Юлия СЫСОЕВА

Желающих оказалось так много, что комментатор, которого сжали со всех сторон, взмолился: «Народ, послушайте меня! Давайте спокойно я встану где-нибудь — и по очереди, иначе нас всех разгонят!». Чем закончилась история – судя по всему, благополучно. А кадры с Губерниевым, окруженным фанатами, уже стали одними из самых популярных в социальных сетях.

Напомним, со 2 по 12 марта в Красноярске проходит Универсиада-2019. Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. До этого Летнюю универсиаду проводили в Казани.

Дмитрия Губерниева «атаковали» фанаты Фото: Мария ЛЕНЦ

Дмитрия Губерниева «атаковали» фанатыФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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