2019-03-04T14:45:30+03:00
Спорт

Сноубордистка Кристина Пауль - Уиллу Малишу: «Почему ты ездишь без перчаток?»

Золотые медалисты Универсиады-2019 по сноуборд-кроссу рассказали о секрете быть первыми на трассе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Кристина ПаульКристина ПаульФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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У каждого сноубордиста – своя фишка, свой уникальный почерк. Это, конечно, не секрет. Но не все проходят самые сложные трассы – и уж тем более, трассы Универсиады – на пять с плюсом. Первыми в сноуборд-кроссе на Универсиаде в Красноярске стали россиянка Кристина Пауль и канадец Уилл Малиш – у обоих «золото». И у каждого из них имеется та самая фишка, про которую они рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск.

В кластере «Сопка», где прошли заезды по сноуборд-кроссу народу было – яблоку негде упасть. И каждый старт российских спортсменов, по понятным причинам, вызывал шквал эмоций у болельщиков. Но когда стартовала Кристина Пауль, голоса слились в одно мощное: «Крис, давай! Ты можешь! Крис, ты лучшая!».

Уилл Малиш, спортсмен из Канады Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Уилл Малиш, спортсмен из КанадыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Кристину Пауль болельщики по-настоящему любят. Да и как ее не любить – открытую, солнечную, очень эмоциональную и вместе с тем волевую и целеустремленную. Один вопрос не давал покоя всем: почему Крис во время заездов убирает линзу с маски? Оказалось, это и есть ее фишка.

- С линзой мне не всегда виден рельеф на трассе, я не вижу, куда еду, и из-за этого появляются ошибки, - поделилась чемпионка Универсиады. - Меня очень много ругают по этому поводу, потому что от этого портится зрение. Не спорю, оно может испортиться, но я ничего не могу с этим сделать - мне удобно. Катаюсь в оправе, потому что все равно по привычке ощущаю очки, и плюс шлем не болтается. По этому поводу очень много шуток, насмешек и так далее, но я просто на это не обращаю внимания.

Кристина Пауль завоевала «золото» Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Кристина Пауль завоевала «золото»Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

У Уилла Малиша, завоевавшего «золото» в сноуборд-кроссе среди мужчина, тоже есть пунктик. К слову, Уилл рассказал, что для него победа на Универсиаде очень важна – хороший задел для дальнейшей карьеры. А вот его способ выигрывать выяснила Кристина.

- Почему ты ездишь без перчаток? – спросила она у канадца.

- Потому же, почему и ты без линзы…

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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