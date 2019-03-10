Российские сноубордисты завоевали золото Студенческих игр в слоуп-стайле

Удачно выступили российские сноубордисты сегодня, 10 марта, в кластере «Сопка» в соревнованиях по слоуп-стайлу. Золотые медали завоевали российские спортсмены - Елена Костенко и Антон Мамаев.

Первое, второе, третье!

У женщин на старт квалификации слоуп-стайла вышли 9 спортсменок. После первой попытки в лидерах остались три россиянки - Анастасия Логинова, Елизавета Богданова и Елена Костенко. Причем Логинова выигрывала с большим отрывом в 78.50 баллов. После второй попытки в финал прошли шесть спортсменок.

В первом финальном заезде в лидеры выбилась Елена Костенко. Во втором заезде она улучшила свой результат и стала абсолютной победительницей.

Елена Костенко завоевала золотоФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

- Тренер еще наверху сказал: если сделаю то, что должна – день удался, - поделилась секретом успеха Елена Костенко. - Погодные условия мешали - порывы ветра, но трамплины и трасса достаточно хорошие. Я выбрала для себя более простую серию – не прыгала со второго трамплина, но как видите, это не сыграло большого значения.

Анастасия Логинова справилась не со всеми элементами сложной программы и в результате второе место.

Екатерина Косова во втором заезде немного ошиблась при приземлении на последнем трамплине и стала третьей.

Золото и серебро!

В мужской части квалификации по слоуп-стайлу после первого заезда лидировал Аксель Телен из Финляндии. «Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что спортсмен выиграл до этого бронзу Зимней универсиады-2019 в хаф-пайпе. И на сей раз Аксель без ошибок исполнил достаточно сложные элементы и заработал 88,00 баллов.

Антон Мамаев занял первое местоФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Следом расположились четыре спортсмена из России: Михаил Матвеев, Антон Мамаев, Алекандр Смелов и Владислав Хадарин.

После второй попытки состав лидирующей группы остался прежним. В финале стартовали 24 спортсмена, но лишь половина из них смогла продолжить борьбу за медали.

Первый круг финальных заездов показал, что Владислав Хадарин в квалификации экономил силы. Блестящий прокат и - 92,00 балла! Три российских спортсмена при попытке исполнить сложнейшие трюки совершили ошибки.

Во второй попытке Владислав Хадарин не сумел улучшить свой результат. Теперь все зависело от того, как покажут себя его противники. В итоге Александр Смелов снова ошибся при приземлении, а вот Антон Мамаев собрался и продемонстрировал блестящую технику: 95,00 баллов! Михаил Матвеев выступил замечательно. Но у него лишь четвертый результат.

Победная попытка Антона МамаеваФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

У российских спортсменов не получилось в этот раз занять весь пьедестал. Третье место занял Аксель Телен. «Серебро» у Владислава Хадарина. А Антон Мамаев стал обладателем золотой медали!

- По ощущениям Зимняя универсиада-2019 похожа на Олимпийские игры, - признался Антон Мамаев после финиша. - Сегодня я сумел выполнить те элементы, какие хотел, и показал свой максимальный результат! В нашем спорте больше всего важна координация движений, до сноуборда я занимался прыжками в воду, и это мне сейчас помогает.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку: «В Красноярске болельщики особые, они болеют за всех, это круто!».