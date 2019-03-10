Красноярцев и гостей города приглашают на народные гуляния в Парке Универсиады

Красноярцев и гостей города приглашают весело и с размахом проводить зиму и встретить весну. Сделать это лучше всего в Парке Универсиады. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, там ожидаются масштабные масленичные гуляния.

Какие? Об этом подробнее далее.

Итак, театрализованное представление «Сибирская Масленица – мировой праздник» начнется в полдень в западной части острова Татышев. Откроет действие постановка «Взятие снежного городка» на главной сцене в этнодеревне. В это же время от катка в сторону сцены прошествует красочный парад. Участие в нем примут артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай».

Традиционные русские забавы во всей красе! Солнцеворот, кулачные бои, тематические конкурсы, перетягивание каната, бои подушками на бревне, казачьи игрища и многое другое. На них не только можно будет посмотреть, но и даже принять активное участие. И даже сфотографироваться с ряжеными и куклами-великанами Алтайского государственного театра «Сказка». Перед гостями выступят музыкальные и танцевальные коллективы.

В 18.00 гостей праздника приглашают на красивую постановку - обряд примирения Зимы и Весны. А после чучело Масленицы сожгут на замерзшем озере.

10 и 11 марта в 19.00 в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоится концерт «Экстремальная классика». Представители экстремальных видов спорта исполнят трюки под шедевры классической музыки в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Владимира Ланде.

Еще одно шоу с участием спортсменов-экстремалов пройдет на стадионе «Рассвет» и тоже в 19.00 часов.

И снова удивят огромные медведиФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Французский театр «REMUE MENAGE» ярким световым шоу с цирковыми элементами покорил красноярцев и гостей города, которые наблюдали это действо на Площади Мира. Тем, кто пропустил, не успел или хочет повторить, обязательно нужно прийти в Парк Универсиады 10 марта. Там снова можно будет увидеть огромных белых медведей в 19:00 и 21:10. Вход свободный.

На Всероссийском молодежном мотофестивале «Зимний вираж-2019» выступят звезды мирового спидвея и одна из лучших российских команд по FMX. А красноярский Мото-театр покажет трюковое шоу.

Музыкальным подарком для гостей праздника станет концерт рок-группы «Декабрь» из Санкт-Петербурга.

Вход на фестиваль по пригласительным билетам, которые можно получить в офисе Мотоциклетной федерации (Академгородок, 50, стр. 60).

На мотофестивале выступят звезды мирового спидвеяФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

А В ЭТО ВРЕМЯ

В парке флоры и фауны «Роев ручей» провожать зиму начнут 10 марта в 12:00. Ожидаются горячие блинчики, народные забавы, конкурсы, мастер-классы, хороводы для молодежи. Гости парка смогут сфотографироваться с различными животными и покататься в собачьей упряжке.