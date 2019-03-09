Даниил Ейбог: "Когда мы догоняли японцев, трибуны буквально нас несли"

Мероприятия Универсиады-2019 подходят к концу, некоторые спортсмены болеют за свои сборные уже не на трибунах, а далеко от Красноярска, у себя дома. Соревнования по шорт-треку, которые завершились 6 марта, принесли в копилку российской сборной 6 медалей: одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали:

- В полуфинале я допустил ошибку и поэтому не смог выйти в финал, но в целом, неплохо оцениваю прошедшие соревнования, - делится впечатлениями Даниил Ейбог, член сборной России по шорт-треку на Зимней универсиаде. – Хочется сказать, что поддержка болельщиков чувствовалась очень сильно во время забегов. Когда мы бежали на эстафете и догоняли японцев, трибуны буквально нас несли! Это было очень круто! К сожалению, Красноярск и его достопримечательности мы не успели посмотреть, потому что в период проведения соревнований времени совсем не было, а после их окончания все разъехались по домам. Но я был в Красноярске на отборе и когда приехал сейчас на Универсиаду изменения успел заметить. Город преобразился.

За Даниила болели многие, в первую очередь, конечно семья, тренер, ребята, с которыми спортсмен тренируется в родной Твери.

Для Красноярска соревнования по шорт-треку – экзотика. Поэтому во все дни забегов в спорткомплексе «Арена. Север» просто яблоку было негде упасть:

- Многие, кто первый раз посмотрели шорт-трек, влюбились в него, потому что это очень зрелищный вид спорта, в нем такой накал эмоций, - считает Даниил Ейбог.