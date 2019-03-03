2019-03-03T20:27:33+03:00
Спорт

Крутые склоны для крутых ребят

В Фанпарке «Бобровый лог» определились первые победители в горнолыжном спорте
Поделиться:
Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
Изменить размер текста:

Спортсмены пролетают трассу за считанные секунды. Горнолыжники, которые съехались в Красноярск из Италии, Швейцарии, Австрии и многих других стран мира вступили в борьбу за медали в дисциплине «Супер-гигант».

- Трассы в отличном состоянии и я прекрасно провела время сегодня, - поделилась Фанни Аксельсон, спортсменка из Швеции, ставшая бронзовым призером соревнований по Супер-гиганту.

Джессика Гфререр, спортсменка из Австрии, победитель соревнований по Супер-гиганту выступала третьей и ей пришлось долго волноваться, глядя как выступают свыше сорока ее соперниц. Но она показала колоссальное время выступления – 58,44 сек.

У мужчин лучшее время показал спортсмен из Швейцарии, серебряная медаль досталась представителю Польши, а бронза – снова у Швейцарии.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Крутые склоны горнолыжного комплекса оценили все зарубежные спортсмены, говоря о своих выступлениях. Все были едины во мнении – соревнования подготовлены на самом высоком уровне.

- Мы постарались сделать на трассе все возможное, чтобы спуск у спортсменов был быстрым и в то же время безопасным, - прокомментировал Сергей Петров, главный судья соревнований. – Наши соревнования ни в коей мере не уступают проведению кубков мира.

Масштабность спортивного мероприятия и атмосфера праздника, которая царила на площадке, тем е менее, не отвлекали настоящих болельщиков от главного – это состязания. Они напряженно следили за участниками, переживали за фаворитов, поддерживалисвоих, кто-то ликовал, кого-то подбадривали, что главное не победа, а участие…Попробовать свои силы оказалось приятным и полезным опытом, как для хозяев, так и для гостей страны.

- Фанпарк«Бобровый лог» был построен задолго до Универсиады, а сейчас он стал еще более современным. Его трассы соответствуют лучшим мировым стандартам, -прокомментировал вице-президент, статс-секретарь компании «Норникель» Владислав Гасумянов. – К Зимней универсиаде здесь был построен тренерский блок, создали интегрированную систему безопасности, построили вертолетную площадку для медицинской авиации и многое другое.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Стоит отметить, что реконструкция Фанпарка «Бобровый лог» - лишь часть большой программы компании «Норникель» по подготовке Красноярска к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019. Компаниейеще проведенареконструкция левобережной набережной, была создана художественная подсветка Коммунального моста и здания Енисейского речного пароходства, в пойме реки Базаихабыл разбит новый парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Локомотив - Крылья Советов 2 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу состоится 2 марта 2019 на стадионе «РЖД Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии
По просьбам красноярцев в Енисее вновь проснулись речные фонтаны
В страшном ДТП под Красноярском погибла учительница по литературе
Пожелание от участницы конкурса «Единственной маме на свете - 2019» своей мамочке: «Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась»
Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день второй
Владимир Путин обсудил с Александром Уссом создание в Красноярске единой транспортной сети
В Красноярск на открытие Зимней универсиады-2019 прилетел Владимир Путин
Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин
Хоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады
Воздушная гавань Красноярска приняла более 2000 спортсменов и гостей Универсиады
Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска
Пришла, сорвала и сбежала: гражданка из Минусинска украла платье с манекена
В Красноярске пропала 90-летняя бабушка
Александр Усс назвал уголовное дело, связанное с Универсиадой, единичным случаем
В марте в Красноярском крае пройдет 11 выездных акций «День донора»
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта