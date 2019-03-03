Крутые склоны для крутых ребят

Спортсмены пролетают трассу за считанные секунды. Горнолыжники, которые съехались в Красноярск из Италии, Швейцарии, Австрии и многих других стран мира вступили в борьбу за медали в дисциплине «Супер-гигант».

- Трассы в отличном состоянии и я прекрасно провела время сегодня, - поделилась Фанни Аксельсон, спортсменка из Швеции, ставшая бронзовым призером соревнований по Супер-гиганту.

Джессика Гфререр, спортсменка из Австрии, победитель соревнований по Супер-гиганту выступала третьей и ей пришлось долго волноваться, глядя как выступают свыше сорока ее соперниц. Но она показала колоссальное время выступления – 58,44 сек.

У мужчин лучшее время показал спортсмен из Швейцарии, серебряная медаль досталась представителю Польши, а бронза – снова у Швейцарии.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Крутые склоны горнолыжного комплекса оценили все зарубежные спортсмены, говоря о своих выступлениях. Все были едины во мнении – соревнования подготовлены на самом высоком уровне.

- Мы постарались сделать на трассе все возможное, чтобы спуск у спортсменов был быстрым и в то же время безопасным, - прокомментировал Сергей Петров, главный судья соревнований. – Наши соревнования ни в коей мере не уступают проведению кубков мира.

Масштабность спортивного мероприятия и атмосфера праздника, которая царила на площадке, тем е менее, не отвлекали настоящих болельщиков от главного – это состязания. Они напряженно следили за участниками, переживали за фаворитов, поддерживалисвоих, кто-то ликовал, кого-то подбадривали, что главное не победа, а участие…Попробовать свои силы оказалось приятным и полезным опытом, как для хозяев, так и для гостей страны.

- Фанпарк«Бобровый лог» был построен задолго до Универсиады, а сейчас он стал еще более современным. Его трассы соответствуют лучшим мировым стандартам, -прокомментировал вице-президент, статс-секретарь компании «Норникель» Владислав Гасумянов. – К Зимней универсиаде здесь был построен тренерский блок, создали интегрированную систему безопасности, построили вертолетную площадку для медицинской авиации и многое другое.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Стоит отметить, что реконструкция Фанпарка «Бобровый лог» - лишь часть большой программы компании «Норникель» по подготовке Красноярска к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019. Компаниейеще проведенареконструкция левобережной набережной, была создана художественная подсветка Коммунального моста и здания Енисейского речного пароходства, в пойме реки Базаихабыл разбит новый парк.