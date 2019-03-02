Красноярск встречает гостей чистыми дорогами и красивыми фасадами
Эта наша традиция: когда сибиряки ждут дорогих гостей, они всегда наводят порядок в доме – чистят, моют, убирают, красят. Так и Красноярск – в ожидании грандиозного события изменился и обновился так, что не узнать.
Дороги и тротуары за ночь вымылиФото: Мария МИШКИНА
Официальное открытие Универсиады назначено на 20 часов 19 минут. Но в первой половину дня город как будто еще замер, готовится. В центре Красноярска немноголюдно. Мало автомобилей. Очень чистые дороги и тротуары – накануне их вымели и вычистили. Деревья подсыпали деревянной стружкой. Обновили все фасады. Вокруг ощущение свежести.
Волонтеры готовы помочь с любой информациейФото: Мария МИШКИНА
Жаль, конечно, что весна нынче пришла так рано и снег растаял. Так что порадовать гостей (особенно из теплых стран) сугробами не получилось. Но сугробы есть в фанпарке «Бобровый лог», где пройдут соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду. Или на Сопке. А еще полюбоваться сибирской зимой можно будет в заповеднике «Столбы».
Под деревья засыпали свежую стружкуФото: Мария МИШКИНА
В городе установлены палатки с волонтерами, которые помогут гостям сориентироваться и получить всю подробную информацию по спортивным и культурным мероприятиям Универсиады.
С утра 2 марта на проспекте Мира немноголюдно. Все начнется позже, вечеромФото: Мария МИШКИНА
ИСТОЧНИК KP.RU