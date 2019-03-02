2019-03-02T10:42:18+03:00
Общество

Красноярск встречает гостей чистыми дорогами и красивыми фасадами

Как город преобразился к Универсиаде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск встречает гостей чистыми дорогами и красивыми фасадамиКрасноярск встречает гостей чистыми дорогами и красивыми фасадамиФото: Мария МИШКИНА
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Эта наша традиция: когда сибиряки ждут дорогих гостей, они всегда наводят порядок в доме – чистят, моют, убирают, красят. Так и Красноярск – в ожидании грандиозного события изменился и обновился так, что не узнать.

Дороги и тротуары за ночь вымыли Фото: Мария МИШКИНА

Дороги и тротуары за ночь вымылиФото: Мария МИШКИНА

Официальное открытие Универсиады назначено на 20 часов 19 минут. Но в первой половину дня город как будто еще замер, готовится. В центре Красноярска немноголюдно. Мало автомобилей. Очень чистые дороги и тротуары – накануне их вымели и вычистили. Деревья подсыпали деревянной стружкой. Обновили все фасады. Вокруг ощущение свежести.

Волонтеры готовы помочь с любой информацией Фото: Мария МИШКИНА

Волонтеры готовы помочь с любой информациейФото: Мария МИШКИНА

Жаль, конечно, что весна нынче пришла так рано и снег растаял. Так что порадовать гостей (особенно из теплых стран) сугробами не получилось. Но сугробы есть в фанпарке «Бобровый лог», где пройдут соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду. Или на Сопке. А еще полюбоваться сибирской зимой можно будет в заповеднике «Столбы».

Под деревья засыпали свежую стружку Фото: Мария МИШКИНА

Под деревья засыпали свежую стружкуФото: Мария МИШКИНА

В городе установлены палатки с волонтерами, которые помогут гостям сориентироваться и получить всю подробную информацию по спортивным и культурным мероприятиям Универсиады.

С утра 2 марта на проспекте Мира немноголюдно. Все начнется позже, вечером Фото: Мария МИШКИНА

С утра 2 марта на проспекте Мира немноголюдно. Все начнется позже, вечеромФото: Мария МИШКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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