Красноярские «Столбы» в новом эко-центре «Лалетино» готовы принимать гостей Универсиады

Накануне XXIX Всемирной зимней Универсиады на территории красноярских «Столбов» открылся новый объект туристической инфраструктуры – эколого-познавательный центр «Лалетино». Он находится в городской черте, на улице Свердловской. Как и все туристических объекты в охранной зоне, он построен по специальной технологии, которая не наносит вред природе – на винтовых сваях. Узнать его легко: деревянное здание в один этаж, на остеклении символ заповедной системы России – медведь.

Центр «Лалетино» работает ежедневно, с 10.00 до 18.00 часов. Здесь можно приобрести фирменную сувенирную продукцию заповедника, заказать экскурсию и разузнать подробности о заповеднике и туристических маршрутах.

- Идея создания этого центра появилась несколько лет назад, - рассказывает директор заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков. – Было очевидно, что он необходим именно в этом месте, откуда начинаются все походы на «Столбы». Большинство туристов идет в заповедник по каскадному спуску и далее по новой настильной тропе имени Ивана Ярыгина. Это и те, кто приезжает на общественном транспорте, и те, кто оставляет свои машины на расположенной рядом автопарковке. Теперь они имеют возможность погреться в помещении, подождать попутчиков, узнать, как попасть в заповедник и заказать гида.

Мы надеемся, что очень скоро экоцентр станет местом сбора всех экскурсионных групп, направляющихся в заповедник или возвращающихся со «Столбов». Именно это здание вскоре появится на всех картах города как навигационная точка заповедника «Столбы». В будущем мы планируем здесь разместить информационную стойку с информацией о достопримечательностях города Красноярска и Красноярского края.

Туда заброшен специальный «Звездный десант». Фото пресс-службы "Столбов"

Кстати, открыли «Лалетино» участники «Заповедного десанта», он как раз стартовал накануне, 1 марта. Этот проект существует в заповеднике три года, но всегда в формате летней занятости подростков. На этот раз «Заповедный десант» был заброшен в заповедник в связи с Универсиадой. В составе десанта специальная англоговорящая группа – старшеклассники, которые помогут сориентироваться иностранным гостям, - сообщает пресс-служба заповедника.