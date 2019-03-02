2019-03-02T07:34:41+03:00
Спорт

Хоккеистка Екатерина Добродеева: «Соперника недооценивать нельзя»

Российские хоккеистки обыграли сборную Швейцарии со счетом 10-0 на Универсиаде-2019
Анастасия ШАЙХОВА
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Наши девочки уверенно держались на льдуНаши девочки уверенно держались на льдуФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Российская сборная по хоккею одержала первую уверенную победу над соперником, показав высокий класс игры. Нашим девчонкам, конечно, и родные стены помогают, однако любого соперника нельзя недооценивать, считают хоккеистки:

- Все соперники серьезные, нельзя кого-то недооценивать, просто мы были настроены только на победу, очень рады, что получилось забросить столько шайб, - поделилась после матча нападающая сборной России по хоккею Екатерина Добродеева. – Атмосфера на стадионе и лед – просто отличные! Мы очень комфортно себя чувствуем, есть все условия для того, чтобы мы могли спокойно играть. Настрой боевой, ведь на каждую игру будем выходить, и биться за победу!

10-0 - итоговый счет игры Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

10-0 - итоговый счет игрыФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Напомним, следующая игра состоится завтра, в воскресенье, 3 марта. Соперником наших девчат станет команда из Китая. Желаем российской сборной удачи и победы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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