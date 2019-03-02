Хоккеистка Екатерина Добродеева: «Соперника недооценивать нельзя»

Российская сборная по хоккею одержала первую уверенную победу над соперником, показав высокий класс игры. Нашим девчонкам, конечно, и родные стены помогают, однако любого соперника нельзя недооценивать, считают хоккеистки:

- Все соперники серьезные, нельзя кого-то недооценивать, просто мы были настроены только на победу, очень рады, что получилось забросить столько шайб, - поделилась после матча нападающая сборной России по хоккею Екатерина Добродеева. – Атмосфера на стадионе и лед – просто отличные! Мы очень комфортно себя чувствуем, есть все условия для того, чтобы мы могли спокойно играть. Настрой боевой, ведь на каждую игру будем выходить, и биться за победу!

Напомним, следующая игра состоится завтра, в воскресенье, 3 марта. Соперником наших девчат станет команда из Китая. Желаем российской сборной удачи и победы!