«Атомиада» сестра Универсиады

Девиз «Citius, Altius, Fortius!» морально не устаревает. В России исторически спорт высоких достижений основан на «любительском» спорте трудовых коллективов. Верно это и для Красноярского края, ежегодно проводящего спартакиады трудящихся, верно и для Госкорпорации «Росатом», железногорское предприятие которого, Горно-химический комбинат, последние два года удерживает чемпионский титул краевой спартакиады. Причем удерживает в борьбе с главными соперниками из того же Росатома - Зеленогорским электрохимическим заводом. Основа лидерства атомщиков в рабочем спорте - отраслевая «Атомиада». Лыжные гонки, зимний полиатлон, хоккей с шайбой, шахматы плюс мини-футбол - 22-24 февраля все смешалось в Железногорске. Главный спорторганизатор ГХК Владимир Фольц, на котором было все, признался, что не спал почти три дня.

Профессионалы среди любителей

Все участники Атомиады обязаны быть действующими работниками предприятия, но многие успевают заниматься спортом весьма серьезно: есть не один мастер спорта, есть и действующие чемпионы мира и Европы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Например, Ильдар Габбасов, инженер ГХК, который выводил на открытии Атомиады-2019 детей для церемонии «зажжения огня» - чемпион мира по кикбоксингу. Или команда «Енисей ГХК» - чемпионы мира по мини-футболу по версии Международной конфедерации рабочего спорта (CSIT). После их победы в израильском Элате в 2012 году их больше не зовут, вспоминая их превосходство, и они остаются непобежденными.

Не только работники - руководители одной из самых нагруженных и ответственных отраслей являются отличными спортсменами. Генеральный директор Горно-химического комбината Петр Гаврилов в этом смысле вообще представляет собой редкое сочетание: он доктор технических наук и одновременно спортсмен-перворазрядник в лыжах и плавании, который приносит команде предприятия немало зачетных очков в той же краевой спартакиаде, где он постоянно занимает призовые места. А хоккейную ледовую дружину Новосибирского завода химконцентратов на Атомиаде-2019 возглавил генеральный директор Алексей Жиганин, который и привел ее к победе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Болели не на шутку

Среди лыжников фаворитами прогнозируемо стали представители Северска, где очень сильная лыжная школа. Достаточно вспомнить шестикратную олимпийскую чемпионку Любовь Егорову. Но, несмотря на то, что северчане доминировали на подиуме, самыми ярыми болельщиками оказались зеленогорцы. Им было неважно, какое время показал их спортсмен - первое или восьмое, они поддерживали всех столь дружно, что судейской коллегии приходилось в микрофон перекрикивать болельщиков.

Соревнования ведомственные, выступают за команды любители, но отношение и самих спортсменов, и болельщиков было столь азартное, что создавалось впечатление проведения серьезного профессионального международного турнира. Это одна из особенностей рабочего спорта - болеть за своих несмотря ни на что. Потому что очень высок уровень идентификации - каждый болельщик понимает, что мог бы и сам сейчас махать палками на лыжне, понимает, что это очень непросто без ежедневных тренировок. Поэтому на первый план выходит не борьба технической подготовки спортсменов или подбора лыжной смазки, а борьба силы воли, азарта и жажды победы. И эта особенность рабочего спорта для локальных спартакиад дает восторг и сопереживание, сопоставимое с мировыми первенствами.

- В полиатлоне спортсмены должны выступить в трех дисциплинах: лыжах, пулевой стрельбе и силовой гимнастике, - констатирует Ринат Вазихов, главный судья самого хладнокровного вида спорта - пулевой стрельбы в составе зимнего полиатлона. - В первый день соревнований спортсмены стреляют и соревнуются в силовой гимнастике. На второй день проводится лыжная гонка. Между дисциплинами есть перерыв, чтобы все могли восстановить силы, отдохнуть.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Опять-таки возвращаясь к теме чемпионов - из этого тира в Железногорске вышел чемпион России Алексей Колосов. Ему, правда, после стрельбы не приходилось жонглировать гирями и бегать на лыжах, но он бы смог.

Радушный прием

Создается впечатление, что работники железногорского ГХК, да и вообще атомщики сплошь спортсмены. Генеральный директор ГХК Петр Гаврилов, одним из первых в Железногорске сдал нормативы на золотой значок нового ГТО. Стоит ли удивляться, что спортивные сооружения атомщиков поддерживаются на уровне «олимпийского резерва». Жалко, что в Атомиаду не включили такой национальный вид спорта, как городки, здесь и такая площадка есть. Или стендовую стрельбу: с легкой руки генерального директора ГХК в Железногорске создан отличный стрелковый стенд, где не только проводятся отраслевые соревнования, но, что важнее, создана детская секция, и тренер Павел Тюкавкин мечтает вырастить здесь олимпионика.

- У меня такие замечательные впечатления от города, - делится Марина Воронина, член команды АО «СХК» (Северск), инженер по сметной работе. - Все спортивные сооружения находятся компактно, все они ухоженные, хорошо оборудованы. Заниматься в них одно удовольствие!

Именно на таком позитивном настрое прошли все соревнования, поэтому выявлять сильнейших было лишь одной, не самой значительной задачей организаторов, главное было - подружиться, пообщаться и набраться сил для дальнейшей работы.

Но, разумеется, спортивные результаты тоже имеют значение. У зимней Атомиады-2019 в Железногорске была своя особенность - здесь соревновались сразу два дивизиона Росатома: ТВЭЛ-Сибирь и ЗСЖЦ, то есть результаты шли в зачет разных дивизионов для выявления лучших. Сборная ГХК, разумеется, уверенно победила в своем дивизионе ЗСЖЦ, но впереди финальный этап, где предстоит очное состязание спортсменов уже всей атомной отрасли.

КСТАТИ

Железногорский Горно-химический комбинат сегодня ключевое предприятие Росатома по замыканию ядерного топливного цикла. Создаваемые здесь технологии позволят кратно увеличить потенциал ядерных материалов. Цель – сделать атомные технологии доступными и безрисковыми. Это путь к энергоизбыточному будущему, где получение любого количества энергии не будет влиять на климат нашей планеты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Гаврилов, генеральный директор ФГУП «ГХК» (Железногорск):

Наша атомная спартакиада проходит в преддверии большого спортивного события в Красноярске – Зимней Универсиады-2019. Пусть наши состязания в тон мировому событию станут ареной честной борьбы, безупречного судейства, дружбы и благородства! Желаю всем спортсменам выступить на пике своих возможностей и пусть победит сильнейший!