От Афганистана до Японии: кто приедет в Красноярск на Зимнюю универсиаду-2019

Организаторы объявили, что заявки на участие подали около 60 стран. Однако точная цифра станет известна только после того, как спортсмены прилетят в наш город и заселятся в Деревню Универсиады. Случится это не позднее 2 марта, в день открытия.

Впрочем, количество стран на универсиадах всегда было очень разным, и устойчивой тенденции к росту или снижению за всю историю этих соревнований не прослеживается.

На первой Зимней универсиаде в 1960 году в Шамони (Франция) было 15 стран. За 10 лет их количество выросло до 25, но в 1975 году в Италию приехали снова всего 15 стран.

Дело в том, что VIII зимняя универсиада в итальянском городе Ливиньо прошла как Всемирный университетский лыжный чемпионат. В программе соревнований были только два вида спорта: горные лыжи и лыжные гонки, за медали сражался всего 191 спортсмен, и фаворитами этого события стали атлеты Италии и нашей страны. Кстати, о количестве видов спорта: зимние универсиады начинались в 1960 году с пяти дисциплин, к 2003 году их стало 10, в последние годы устоялось и колеблется в небольших пределах, от 10 до 12. Чего нельзя сказать о количестве стран. Оно менялось от 22 до 42 и только четыре раза в истории зимних универсиад приблизилось к 50. Представители 50 стран приехали в австрийский Инсбрук в 2005 году и итальянский Трентино в 2013-м, 52 страны в 2011 году участвовали в универсиаде в турецком Эрзуруме и рекордные 57 пока за Казахстаном. Если по количеству стран на зимних универсиадах первенствует пока Алматы (2017 год), то по количеству спортсменов, 2668, - Эрзурум (2011 год). Удастся ли Красноярску побить количественные рекорды, узнаем совсем скоро.

Но у нашего города уже есть географические рекорды:

- среди самых дальних стран, участниц Студенческих игр, - Австралия, Бразилия, Аргентина, Мексика, США, Канада;

- среди самых южных - Индонезия, Израиль, Ливан, Малайзия, Таиланд;

- самые маленькие по площади и населению - Люксембург и Лихтенштейн.

Приедут спортсмены из стран-соседей России: Армении, Грузии, Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы.

Ожидаются и спортсмены из Африки, по предварительной информации, приедет делегация из Марокко.

Больше всего стран-участниц и спортсменов традиционно из Европы, так было на всех универсиадах, и зимних, и летних.

Напомним, история студенческого спорта началась в 1905 году, когда в США прошли первые международные соревнования среди студентов. Летние универсиады ведут свой счет с 1959 года, зимние - с 1960-го, и большая часть универсиад прошла тоже в европейских странах.

В 2015 году зимняя универсиада первый и пока единственный раз в истории прошла в двух странах: в Словакии (Штрбске Плесо и Осрбли) и Испании (Гранада и Сьерра-Невада).

Самой южной среди всех зимних стала универсиада в Алматы в 2017 году.

Наша страна принимала универсиады трижды. VII Летняя универсиада прошла в Москве, в играх приняли участие 4000 спортсменов. XXVII всемирную летнюю универсиаду провела Казань, и у нее тоже есть свои рекорды: 27 видов спорта и самый северный город среди столиц летних универсиад.

XXIX Зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, и у нее уже есть один рекорд, который останется в истории навсегда: это первая зимняя универсиада для нашей страны!

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Зимнюю универсиаду-2019 аккредитовалось более 800 журналистов из 15 стран мира. Трансляции соревнований пройдут в более чем 120 странах.