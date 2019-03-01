Первая неделя марта в Красноярске будет по-весеннему теплой. Достаточно посмотреть на сводку Гидрометцентра и сразу становится понятно: время года сменилось не только по календарю. 1, 2 и 3 марта столбик термометра днем закрепится на отметке +3 градуса. Затем в понедельник и вторник 5 и 6 марта станет еще теплее – до 6 градусов, затем пойдет на убывание – в четверг 7 марта ожидается нулевая температура. Ночью также будет комфортная погода – от -3 до -6 градусов.

Правда, солнечных дней в ближайшее время не ожидается: то облачно, то хмуро. Сегодня 1 марта возможен небольшой мокрый снег.

Можете удивиться, но такая же относительно теплая погода, как в Красноярске, жжет и жителей Норильска. Там днем температура воздуха составит от -4 до -9, ночью – от -7 до -11, что для Заполярья очень даже по-весеннему. А вот в районе озера Таймыр будет холоднее – от -14 до -20 днем и до -24 ночью.

Что касается соседней республики Хакасии, там также установится весенняя погода до +7 градусов днем. Правда, солнца там обещают больше, чем в Красноярске.