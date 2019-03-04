26 медалей! Сборная России бьет рекорды на Универсиаде

Девять золотых, девять серебряных, восемь бронзовых… Итого 26 медалей за неполные два дня. С самого начала Зимней Универсиады-2019 в Красноярске Россия резко оторвалась от соперников. Судите сами: у Франции и Швейцарии по четыре награды, у других еще меньше. «Мы лидеры! – ликуют в соцсетях. – Спа-си-бо!».

Первые медали Всемирных студенческих игр завоевали девушки-лыжницы. Гонка в классическом стиле на 5 километров. Здесь сильнейшей стала 24-летняя Алиса Жамбалова, студентка Бурятского университета. Второе место у Екатерины Смирновой. «Бронза» досталась Яне Кирпиченко, представляющей Красноярский край.

- Это настоящий медальный дождь, золотой, – говорят болельщики. – Весь пьедестал был наш!

Буквально через час, 3 марта, триумф повторили парни-лыжники. Они бежали на 10 километров. И вот – результат: шесть верхних позиций в зачете. Первое место у Ивана Якимушкина, второе забрал Антон Тимашов, на третьем – еще один Иван, Кириллов. Награды победителям вручил президент России Владимир Путин.

- Поделиться, что я испытываю? Пожать руку главе государства – все равно, что прыгнуть с парашютом, трудно подобрать слова! – признался бронзовый призер Универсиады Иван Кириллов.

Невероятно, но гонка преследования, которая прошла на следующий день, 4 марта, завершилась с точно таким же результатом. «Вот это победный дубль», - переговаривались журналисты.

Оба комплекта наград снова оказались у России. Герои дня: Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Иван Якимушкин, Антон Тимашов, Иван Кириллов. «Вы просто космос, ребята», - взорвались соцсети.

Еще три медали в копилку национальной сборной добавили сноубордисты. 3 марта они закончили соревнования по сноуборд-кроссу. Большие ставки были на воспитанницу Красноярской академии зимних видов спорта Кристину Пауль. И она не подвела – принесла команде ожидаемое «золото». Две серебряных награды – у Александры Паршиной и Даниила Дильмана.

Зрелищные соревнования по фристайлу в кластере «Сопка» поставили точку в программе соревнований на 3 марта. И тоже победную: у российской сборной – еще три медали. «Золото» заработал Максим Буров, «серебро» - Любовь Никитина, «бронзу» - Руслан Катманов.

- Я очень волновался, честно, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» чемпион Универсиады Максим Буров. - Каждый старт – это все по новому. А еще когда стоишь наверху, а тебе кричат: «Россия». Но мне удалось справиться с волнением. Не скажу, что это самая сложная моя программа. Я бы хотел приехать в следующий раз в Красноярск на Чемпионат России.

Второй день Универсиады, 4 марта, также выдался щедрым на медали. Повторимся, два комплекта наград целиком ушли лыжниками.

А вскоре подтянулись биатлонисты, продолжив эстафету побед. Индивидуальную гонку на 15 километров выиграла Наталья Гербулова, выступающая за Красноярский край. Одна из признанных лидеров нашей сборной по биатлону признается: до последнего не была уверена, в успехе. Но, как видно, дома «родная» лыжня помогает.

Пьедестал почета с Натальей Гербуловой разделили Екатерина Мошкова (из Ханты-Мансийского автономного округа), у нее «серебро» и еще одна красноярка Елена Чиркова, у нее третий результат.

Индивидуальная гонка среди биатлонистов-мужчин также была яркой. И победной для России. Пусть не весь пьедестал, но две верхних строчки были наши. «Золото» - у Никиты Поршнева, «серебро» досталось Эдуарду Латыпову. Ну а на третьей позиции оказался Феликс-Эмиль Котте Пунель из Франции.

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