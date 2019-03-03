Масштабно как в Сочи

Стартовало самое ожидаемое событие года – Зимняя универсиада-2019. Все россияне с нетерпением ждали начала масштабного спортивного праздника. Тысячи спортсменов и гостей со всего мира съехались в Красноярск. Торжественная церемония открытия прошла в ледовом дворце «Арена Платинум», который был специально построен в краевом центре для проведения международных состязаний. Яркое, красочное шоу транслировали федеральные каналы, а счастливчики, которым удалось побывать на открытии, делились в социальных сетях своими впечатлениями и фотографиями. Парад атлетов, приветствия главы FISU и президента России, невероятно яркие образы Сибири и сибирской зимы, масштабные хореографические постановки, музыкальное наполнение, неожиданный и фееричный момент зажжения чаши огня, грандиозное огненное шоу -торжественная церемония открытия Cтуденческих игр никого не оставила равнодушным.

- Церемония открытия Всемирной зимней универсиады, прошедшая в Красноярске, не уступала по масштабам аналогичной церемонии на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, - рассказал журналистам старший вице-президент компании «Норникель» Сергей Малышев. - Мы делились впечатлениями с коллегами, и не было ни одного момента, который бы нам не понравился или проигрывал бы открытию в Сочи. Все было замечательно и на высоком уровне.