Универсиада улучшит качество жизни

Идеально белый снег трасс, окруженных сопками, красноярцев не удивляет. Большинство из них проводят здесь выходные. Чего нельзя сказать о гостях города. В Красноярске стартовала Всемирная зимняя универсиада - 2019 и воскресенье, 3 марта, «Бобровый лог» стал центром притяжения взглядов спортсменов-горнолыжников, болельщиков и всех, кто интересуется спортом.С самого утра спорткомплекс наполнен людьми. Здесь все готово на высшем уровне и к соревнованиям, и к встрече спортивных болельщиков, которых встречают и провожают к месту соревнований волонтеры.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Комфортная погода, атмосфера спортивного праздника, предвкушение побед переполняют и участников студенческих игр, и гостеприимных красноярцев. В Красноярск приехали спортсмены из 59стран мира. На сверхсовременных трассах «Бобрового лога» соревнуются представители Австрии и Польши, Эстонии и Германии, Италии, Японии и многих других.

- Мы в «Бобровом логу» бываем очень часто, - делится красноярка Татьяна. – Сегодня приехали всей семьей поболеть за нашу сборную. Очень зрелищно и интересно, ведь для города и нас, его жителей это почетно, встречать соревнования такого уровня!

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Франпак«Бобровый лог» - проект компания «Норникель», для которой подготовка к Универсиаде и ее проведение - лишь часть большой социально направленной программы:

- Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске поможет развитию региона и повысит качество жизни, - об этом в воскресенье на открытии соревнований по горнолыжному спорту в Фанпарке «Бобровый лог» сказал вице-президент, статс-секретарь компании «Норникель» Владислав Гасумянов. - Мы разделяем ценности честной борьбы, стремления к победе. Кроме того, такие мероприятия помогают развивать регионы, где работает наша компания, создает новое качество жизни в них.