Красноярка Анна Веневцева: керлинг – это шахматы

Сегодня в Красноярске стартовали соревнования по керлингу в рамках Зимней универсиады-2019. Среди спортсменов российской сборной наш город представляет единственная керлингистка – Анна Веневцева.

По словам спортсменки, девчонки очень серьезно готовятся к соревнованиям и каждую сборную воспринимают как серьезного достойного соперника. И несмотря на дружескую и теплую атмосферу, борьба между спортсменами развернулась нешуточная. Первым соперником россиянок стала сборная из Японии. Сильный, хорошо подготовленный соперник. Керлинг – особенный вид спорта, требующий от атлетов не только хорошей физической формы, но и выносливости, умении концентрироваться:

- Для керлинга также очень важно работать в команде, - поясняет Анна Веневцева, красноярка, член сборной России по керлингу. – Нужно уметь совладать со своими эмоциями. Меня в этом виде спорта зацепило то. Что помимо физических усилий, керлинг требует колоссальных умственных усилий. Нужно как в шахматах, продумывать свои действия и действия соперника наперед.

Встреча с японской сборной для россиянок закончилась победным счетом 8:4.

И уже сегодня вечером нашим девчонкам предстоит вступить в борьбу со сборной Великобритании. Пожелаем им удачи и убедительной победы!