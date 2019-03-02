2019-03-02T21:06:23+03:00
Спорт

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске: акробатика, прямая видеотрансляция

Начало соревнований по акробатике в 19.30
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
Изменить размер текста:

Фристайл на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске начинается с акробатики. Соревнования проходят в кластере «Сопка», который, к слову, накануне уже назвали лучшим объектом всех Универсиад – настолько здесь хорошо подготовлены трассы. Акробатика – одно из самых зрелищных направлений в фристайле.

Универсиада 2019: акробатика, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске проходят соревнования по акробатике. Смотрите игры вместе с нами!

Вообще, состязаться спортсмены будут по следующим направлениям: акробатика, могул, парный могул, ски-кросс, слоуп-стайл, командная лыжная акробатика. Россию в этом виде спорта представляют сильнейшие спортсмены.

Главными фаворитами сегодняшней гонки за «золотом» являются Кристина Спиридонова, призер нескольких этапов Кубка мира и Максим Буров, чемпион мира по лыжной акробатике. Всего на старт выходят 27 лыжных акробатов из 7 стран мира – Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Япония, Германия и Южная Корея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимир Путин обсудил с Александром Уссом создание в Красноярске единой транспортной сети
В Красноярск на открытие Зимней универсиады-2019 прилетел Владимир Путин
Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 начнет этно-певец из Хакасии Руслан Ивакин
Хоккеисты начали состязания, не дожидаясь официального открытия Универсиады
Воздушная гавань Красноярска приняла более 2000 спортсменов и гостей Универсиады
Увидеть церемонию открытия Универсиады можно будет на улицах Красноярска
Пришла, сорвала и сбежала: гражданка из Минусинска украла платье с манекена
В Красноярске пропала 90-летняя бабушка
Александр Усс назвал уголовное дело, связанное с Универсиадой, единичным случаем
В марте в Красноярском крае пройдет 11 выездных акций «День донора»
Жителям Красноярского края напомнят о многотысячных штрафах за поджог сухой травы в лесах
Глава FISU Олег Матыцин: объекты Универсиады соответствуют мировому уровню
В Красноярске начали таять скульптуры «Волшебного льда Сибири»
Красноярску на расходы добавили почти 408 миллионов рублей
В Хакасии две дамы устроили поножовщину из-за ухажера
Минспорта России Павел Колобков предсказал Красноярску статус центра развития зимних видов спорта