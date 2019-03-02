Зимняя универсиада-2019 в Красноярске: акробатика, прямая видеотрансляция

Фристайл на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске начинается с акробатики. Соревнования проходят в кластере «Сопка», который, к слову, накануне уже назвали лучшим объектом всех Универсиад – настолько здесь хорошо подготовлены трассы. Акробатика – одно из самых зрелищных направлений в фристайле.

Универсиада 2019: акробатика, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске проходят соревнования по акробатике. Смотрите игры вместе с нами!

Вообще, состязаться спортсмены будут по следующим направлениям: акробатика, могул, парный могул, ски-кросс, слоуп-стайл, командная лыжная акробатика. Россию в этом виде спорта представляют сильнейшие спортсмены.

Главными фаворитами сегодняшней гонки за «золотом» являются Кристина Спиридонова, призер нескольких этапов Кубка мира и Максим Буров, чемпион мира по лыжной акробатике. Всего на старт выходят 27 лыжных акробатов из 7 стран мира – Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Япония, Германия и Южная Корея.