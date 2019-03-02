2019-03-02T21:02:17+03:00
Спорт

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске: сноуборд-кросс, прямая видеотрансляция

Начало соревнований по сноуборд-кроссу в 13.30
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Сегодня на ХХIX Всемирной зимней универсиаде-2019 в Красноярске стартуют соревнования по сноуборду. Сильнейшие молодые спортсмены мира будут соревноваться в нескольких дисциплинах – сноуборд-кросс, параллельный слалом, параллельный слалом-гигант, слоуп-стайл и хафпайп. На кластере «Сопка» будет разыграно 10 комплектов медалей по сноуборду. Первыми свои награды получат райдеры, выступающие в дисциплине «сноуборд-кросс». От квалификации до финала – состязания пройдут в один день и среди женщин, и среди мужчин.

Универсиада 2019: сноуборд-кросс, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске проходят соревнования по сноуборду. Смотрите игры вместе с нами!

К слову, эта дисциплина считается одной из самых непредсказуемых в сноуборде. Впрочем, у российской команды очень высокие шансы на успех. По оценкам экспертов, у нас самая опытная команда. В нее входят 37 спортсменов, среди которых - двукратный чемпион мира 19-летний Дмитрий Логинов; серебряный призер чемпионата мира этого года Наталья Соболева; победители Зимней универсиады-2017 в Алма-Ате Анастасия Логинова и Михаил Матвеев.

Всего поучаствовать в Универсиаде-2019 приехали сноубордисты из 29 стран мира: Франции, Чехии, Литвы, Швейцарии, Словакии, Аргентины, Польши, Грузии, Словении, Австралии, Китая, России, Канады, Италии, Южной Кореи, Великобритании, Узбекистана, Болгарии, Японии, Гонконга, Латвии, Киргизии, Испании, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Казахстана, Германии и США – эта страна традиционно считается лидером мирового сноуборда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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