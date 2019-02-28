2019-02-28T14:55:36+03:00
Общество

В Красноярске победителями фестиваля «Волшебный лед Сибири» стали «Царская охота» и «Муза Победы»

Участники получили свою заслуженную похвалу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске победителями фестиваля «Волшебный лед Сибири» стали «Царская охота» и «Муза Победы». Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Красноярске победителями фестиваля «Волшебный лед Сибири» стали «Царская охота» и «Муза Победы». Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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Сегодня, 28 февраля, жюри подвело итоги VII Международного фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». Чтобы показать свое мастерство, в Красноярск приехали 20 команд: 10 – чтобы показать свое мастерство в номинации «Снег» и столько же – в номинации «Лед».

Четыре дня или ночи, кому как было удобнее, они вырезали свои скульптуры. У низ была заданная тема: «Воплощение Побед». Впервые фестиваль судила мировой мэтр снежно-ледового искусства Юхани Лиллберг. Но главное – двадцать скульптур смогут увидеть гости из 59 стран, которые приехали в Красноярск на Студенческие игры.

Теперь – о победителях. Лучшей скульптурой изо льда стала работа команды из Екатеринбурга «Край льда», уральские скульпторы второй год подряд занимают почетное первое место в данном фестивале.

- Общая тема в этом году посвящена победе, а наша скульптура называется «Муза Победы». Мы выбирали из множества композиций, но решили сосредоточиться именно на этой. Победы не ожидали, были сильные команды-соперники. Также в этом году был вызов со стороны погоды, но мы справились, - рассказал Сергей Николаев, участник команды «Край льда».

Второе место в номинации «Лед» получила команда из Якутска «Леке» за скульптуру под названием «Восхождение на Яры». Третье место у команды «Плантация» из Хабаровска, представившая композицию «Начало».

Участники получили свою заслуженную похвалу. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Участники получили свою заслуженную похвалу. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Лучшей снежной скульптурой стала работа команды из Перми «Гвозди» «Царская охота».

- При создании своей скульптуры мы вдохновлялись историей Отечества, историей Красноярского края. – Мы показали освоение этих земель. Очень тяжело было работать с мелкими деталями, но без них наша скульптура не была бы полной, - отметил капитан команды Артур Шелепаев.

Вторыми в снежном искусстве стали мастера команды «Арх. Про», представляющие Санкт-Петербург и Красноярск, их работа называется «12 апреля 1961, в окрестностях села Смеловка». Третье место присвоено команде «Амур» из Хабаровска за композицию «Мелодия тумана».

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

ИСТОЧНИК KP.RU

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