День в день: выживший в страшном ДТП в Шерегеше парень умер спустя год после аварии

В Красноярске умер один из пострадавших при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. Парень из Железногорска Илья Павлов прожил после него ровно год – ни днем больше. Что это, мистика или стечение обстоятельств?

Напомним, что трагедия в Кемеровской области произошла в ночь на 23 февраля 2018 года. Это была пятница, впереди три праздничных дня. Поздно вечером 22 февраля из Красноярска выехал в путь автобус Higer. В салоне – 50 пассажиров, в основном молодые туристы, и два водителя. К двум часам ночи они уже миновали границу Красноярского края и области. До курортного городка Шерегеш оставалось совсем немного.

И вдруг это столкновение с грузовиком Volvo. Главная версия – водитель автобуса не справился с управлением, его занесло на встречную полосу, затем – на обочину. Очевидцы потом говорили: на дороге было очень скользко. В результате погибли 6 человек, еще 20 пострадали.

Илья Павлов был одним из тех, кому повезло выжить в тот день, несмотря ни на что. Получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и несколько переломов. Сначала за его жизнь боролись кемеровские медики, затем прилетел из Красноярска самолет санитарной авиации и пациента забрали и в красноярскую краевую больницу.

Близкий Илье человек, его брат Никита весь год был рядом с ним, помогал выкарабкиваться. Сообщал друзьям, что в последние месяцы он даже пошел как на поправку.

- В последнее время у него был большой прогресс, у меня он начал набирать вес, с нами он стал разговаривать, мы могли с ним заниматься. Он хорошо начал выравниваться по костям, ножки начали равняться, таз перестал заваливаться. Это стоило огромных усилий массажистам реабилитационного центра. В этом плане они смогли ему помочь. Но обозначилась другая проблема – с пищеводом, - рассказывает брат Никита.

21 февраля Илью снова госпитализировали из-за высокой температуры, а 23 февраля его не стало. У него осталось много друзей, они выражают свое соболезнование семье, а его страница в социальной сети полна теплых воспоминаний о нем. Отслужил в армии, любил спортом заниматься, часто с компанией ездил кататься на сноуборде на склоны Шерегеша.

А что же водитель, по вине которого произошло страшное ДТП? Через несколько дней он честно признал свою вину. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы.

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