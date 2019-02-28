2019-02-28T07:53:31+03:00
Пресс-центр "КП"

Брифинг о старте проекта полка «В порядке»

Начало в 12.00
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Только общими усилиями можно навести порядок среди огромного ассортимента торговых марок, которыми наполнены полки магазинов. Как информацию о качественном продукте сделать доступной, а сам продукт – заметным – поделятся представители местных региональных сетей – «Командор» и «Красный яр» и Ассоциации «Енисейский стандарт» на брифинге, который состоится 28 февраля в 12.00 по адресу Никитина, 3 Б (Пресс-центр ИД "Комсомольская правда").

Брифинг о старте проекта полка В порядке .

Полка «В порядке» - беспрецедентный и уникальный проект, созданный совместно региональными сетями и «Енисейским стандартом». Так, продукция прошедшая экспертизу Ассоциации будет отмечена на полке специальным зеленым ценником. Рядом с полкой покупатели смогут получить информацию о производителях из брошюры, расположенной на специальной стойке.

На брифинге представители торговых сетей «Красный Яр», «Командор» и Ассоциации представители расскажут подробно о том:

- какие меры будут применены для недобросовестных производителей

- как будут маркироваться честные продукты на полке

- почему местное – полезное

- как правильно выбирать продукты.

Спикеры:

- Игорь Домнин, председатель координационного совета АСПТ «Енисейский стандарт»

- Виктор Бахов, директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон»

- Максим Маминов, директор по маркетингу ГК «Командор»

- Владимир Русанов, директор по PR ГК «Командор»

ИСТОЧНИК KP.RU

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