Лучшей бригаде – по автомобилю!

«Кто не работает, тот не ест», - гласил плакат советского времени. А кто хорошо работает, должен… иметь автомобиль. Так решили на предприятиях входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь» и провели производственное соревнование. Целый год 58 экипажей экскаваторов 5 угольных разрезов Амурской области, Хакасии и, конечно, Красноярского края конкурировали в лучшем смысле этого слова, чтобы выиграть легковые автомобили Hyundai Solaris и телевизоры.

Фото: компания «Русский уголь»

В итоге на счету горняков Красноярского края три победы (две из них одержали экипажи экскаваторов разреза Переясловский АО «Красноярсккрайуголь» и одну – разреза Саяно-Партизанский). На минувшей неделе бригадам-победителям вручили долгожданные призы.

Фото: компания «Русский уголь»

Прошлый год для предприятий Красноярского региона АО «Русский Уголь» был юбилейным. АО «Красноярсккрайуголь» исполнилось 30 лет, разрезу Переясловский -35, разрезу Саяно-Партизанский - 15. Знаковым он стал еще и потому, что именно в этом году решено возобновить добрую традицию производственных соревнований, которые теперь станут постоянными. Горняки только рады. На угольном разрезе Переясловский, к примеру, работа не останавливается ни на минуту. И в лютый мороз, и сейчас, когда в регион пришло первое тепло, горняки тонна за тонной выдают уголь – на-гора!

Фото: компания «Русский уголь»

- Мы и так стремимся к высоким планкам в работе, а такие соревнования – дополнительный стимул, - говорит Андрей Щербаков, его бригада победила в номинации «электрические карьерные гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5 м3 включительно».

Фото: компания «Русский уголь»

– Работали в обычном режиме, но все-таки с показателями других бригад себя сравнивали. Работа у нас отлажена хорошо и техника надежная, к своему экскаватору мы привыкли. Моя жена отменно готовит, и всю бригаду плюшками балует. Что касается машины, пока не решили, как будем делить. В любом случае, ни машина, ни телевизоры лишними не будут.

Фото: компания «Русский уголь»

На Переясловском разрезе есть еще одна бригада-лидер. В номинации «шагающие экскаваторы с емкостью ковша до 11 м3 включительно» победила бригада ЭШ 10/70 Андрея Калашникова.

Фото: компания «Русский уголь»

- У меня в бригаде 10 человек - 5 машинистов и 5 помощников. В среднем за смену выдаем 3,5 – 4 тысячи тонн породы, - говорит Андрей Калашников. – Четыре года в одной связке – сработались. Азарт, конечно, был, да и сейчас остается. А кто знает, может, и в этом году снова победим в соревновании.

Фото: компания «Русский уголь»

Не только на Переясловском разрезе горняки отличились высокими результатами. Чемпионом соревнований стала и бригада Ильи Тарасова разреза Саяно-Партизанский. Команда боролась за первое место в номинации «гидравлические гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5 м3»

- Мы учитывали все потери времени и боролись с ними. Выкладывались, как спортсмены на дистанции, - говорит Илья Тарасов. Он работает на разрезе уже три года и по-настоящему болеет за свой коллектив. Говорит, до этого пробовал себя в разных направлениях – был и торговым представителем. Но именно здесь, на разрезе, понял: это его место. - Сейчас не то время, чтобы тебя искали, самому надо искать подходящее место работы, - поясняет бригадир-победитель.

Все три команды-победители и в дальнейшем хотят побороться за призовые места в производственном соревновании.

Фото: компания «Русский уголь»

Фото: компания «Русский уголь»

И у них есть все шансы на успех. По крайней мере, руководство компании в этом убеждено.

Фото: компания «Русский уголь»

- Я бы хотел, чтобы в следующий раз здесь стояли не 3, а все 6 автомобилей. В производственном соревновании 6 номинаций, и в 2019 году у нас есть шансы победить в каждой из них. На Переясловском разрезе представлены все виды экскаваторов, участвующие в производственном соревновании, а наши горняки обладают несгибаемым характером и высочайшим профессионализмом, - отметил генеральный директор АО «Красноярсккрайуголь» Андрей Ваулин.

Фото: компания «Русский уголь»

СПРАВКА «КП»

Компания «Русский Уголь» входит в пятерку крупнейших компаний России по объемам добычи энергетического угля. Здесь работают свыше 4 тысяч человек. Суммарные балансовые запасы угля компании превышают 1,1 миллиарда тонн. В 2018 году горняки предприятий группы компаний «Русский Уголь» в Красноярском крае добыли около 6,3 миллиона тонн энергетического угля. Горняки Переясловского разреза выполнили план по добыче угля и перевыполнили план по горной массе, а на «Саяно-Партизанском» разрезе в 2018 году впервые за историю предприятия вышли на годовую производственную мощность в 1 миллион тонн угля.