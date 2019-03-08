Дневник следователя: «За почти 30 лет службы Юрии Деточкины мне не попадались»

Есть такая работа – преступников ловить. Дело это сугубо мужское, уверены многие. 8 марта «Комсомолка» решила пошатнуть стереотипы. И записала интервью со Светланой Поповой, заместителем руководителя следственного отдела ГСУ СК России Красноярского края по Березовскому району. О резонансных делах и профессии, ставшей для Светланы Валерьевны делом всей жизни.

… Как я попала в профессию? Отчасти немного случайно. В свое время мама работала в прокуратуре, ее друзья тоже. У меня был пример перед глазами. А на столе - книжки о следственной практике, я ими зачитывалась. Поэтому потихоньку в моей детской голове созрел план – стану юристом. Дома никто не отговаривал.

Сначала год отработала в полиции, инспекции по делам несовершеннолетних Свердловского района. Там был такой профессиональный и обаятельный руководитель следственного отдела, что уговорил меня и подругу прийти в следствие. Мы отважились – рискнули. Получается, в правоохранительных органах я уже 28 лет, 27 из которых – в следствии.

Сначала была следователем, набиралась опыта, потом стала руководителем отдела. Знаете, женщина-следователь – это гораздо тяжелее, чем может показаться обывателю. Всегда приходится быть в тонусе. Режим круглосуточный, постоянно на ногах, на телефоне. С раннего утра до позднего вечера. Восьми часов на это не хватает.

Как твоя фамилия? Капуста!

Вот одно из первых дел, которое мне запомнилось. Это было еще в советское время. За кражу из магазина задержали ребят 18-19 лет, среди них был маленький мальчик. И нам пришлось взять его под стражу. Мы искали его родителей несколько недель. Потому что он скрывал свою фамилию. С точки зрения ребенка, она была смешной – Капуста. Наконец, нашли. Оказалось, очень приличные люди. Мама сказала: мальчик всю жизнь стесняется своей фамилии. Всем, кому можно, врет. Вот такой был казус.

Случались и другие дела. Они оставили впечатление в большей степени от того ужаса, с которым я столкнулась, будучи девчонкой. Например, когда молоденькая девушка написала в зону взрослому дяденьке, пытаясь создать семью. А потом он вышел и убил ее.

Какие дела больше во мне резонируют? Очень тяжело даются те, что связаны с насилием, в первую очередь, с сексуальным, над детьми. Когда начинала, подобных преступлений практически не было. Сейчас их больше.

Из последнего: осенью в Березовке отправили в суд материалы дела. К 22-летнему мужчине из Сосновоборска зашел в гости 9-летний мальчик. А тот только что освободился, сидел за аналогичное преступление. И совершил над ребенком насилие. Причем в присутствии другого мальчика. Тот всего этого не видел, сидел за компьютером. Мужчину уже осудили, дали 17 лет. Но, по словам психиатров, такие неизлечимы. То есть они выйдут и могут совершить то же самое. В этих случаях думаешь: сколько же нелюдей на белом свете! А с виду совершенно обыкновенные.

Инсценировал ритуальное убийство

Как после всего мне удается возвращаться в обычную жизнь? Становится легче, когда ты понимаешь, ради чего все делаешь. К тому же у меня есть семья – муж и дочь, увлечения.

Супруг из гражданской сферы, мужественно терпит все невзгоды, связанные с моей службой. Ненормированный рабочий день, плохое настроение, не вовремя приготовленный ужин. Все это он стойко переносит.

О чем мы разговариваем за столом? Какие-то вещи, касающиеся работы, я могу рассказывать 15-летней дочери – в воспитательных целях.

Так, в канун 2018 года было резонансное убийство на Мичурина, которое расследовало первое управление. Совершенно приличная девушка, студентка педуниверситета, в соцсети познакомилась с молодым человеком. На фото он был тоже очень приятным. Писал о том, что устраивается работать в органы внутренних дел, создал положительное впечатление. Напросился в гости, она была с подружкой. Но той срочно понадобилось куда-то отлучиться. Молодой человек стал настаивать на близости, девочка ответила отказом. И он просто зверски с ней расправился. А потом инсценировал ритуальное убийство. Раскрасил ее, нарисовал тени красным фломастером. Расписал стены. Девочку нашел ее отец. Задержали молодого человека быстро, нашли по соцсетям. Он уже осужден. Хотел уйти от ответственности, но экспертиза признала его вменяемым. Когда такие вещи происходят, я не все, но хоть что-то стараюсь донести до ребенка. Что не надо открывать душу первому встречному, приглашать домой и так далее.

Нужна отдушина

С мужем я, конечно, более откровенна. Но уйти из профессии он меня не просит, поддерживает любое мое решение. Сколько хватит сил, буду работать здесь. Хотя иногда мечтаю о спокойной работе с 9 до 18, с выходными. Чтобы она приносила удовольствие, чтобы не подскакивать от звонков, спать спокойно. Потому что я бессонницу себе точно заработала. Когда происходят тяжелые вещи, бесследно все не проходит. Нет, преступники не снятся, просто спать не могу. Я называю это состояние кипящим мозгом. Когда хочешь спать, а все кипит в голове.

Светлана Валерьевна увлекается дизайном.Фото: Ася ЖУКОВА

Поэтому нужна отдушина. Я уже много лет увлекаюсь дизайном интерьера. Когда у нас появилась новая квартира, почти профессионально занялась этим вопросом. Изучала сайты, работы дизайнеров. Долгое время готовилась к ремонту. Занималась этим два года. По крупицам выстраивала план, представляла, как это должно выглядеть внешне.

В результате сделала максимально удобный интерьер, соответствующий привычкам каждого из нас. Привлекала дизайнера и участвовала сама. Получилось современное пространство, но с элементами классики. Цвета продумывала таким образом, чтобы можно трансформировать в зависимости от настроения.

Главный лейтмотив – вода, поэтому выбрала капельную люстру и подвески, заказала пузырьковую панель. Стали ее включать, соседи начали заглядывать в окна. Я смеюсь: у нас Новый год, когда захотим.

Интерьер для комнаты дочери создала сама.Фото: Ася ЖУКОВА

Загадка всей жизни

Насмотревшись всего на работе, важно прийти туда, где будет спокойно и бестревожно, красиво. Когда моя дочь думала о будущей профессии, я сказала, лучше не в правоохранительные органы. Одного правоохранителя в семье хватит. Хотя, если вернуться на 28 лет назад, я бы сделала точно такой же выбор. Много интересного, замечательного в моей работе. Повидала в жизни серьезных профессионалов, людей, у которых можно было учиться.

Кстати, Юрии Деточкины в моей практике не попадались. Хотя… было такое дело – загадка всей жизни. В те годы я работала в полиции. Расследовали мошенничество. Бабушка - божий одуванчик - состояла в организации «Адвентисты седьмого дня» (она тогда еще не была запрещена). И члены общества пришли в полицию с заявлением: она их обокрала. Считай, церковную кассу сняла. А деньги по тем временам были большие. Это было в конце эпохи СССР.

Но я до сих пор помню ту женщину. С распахнутыми голубыми глазами, работала в книжном магазине. Мы ее проверяли, как она живет, чем. Абсолютно скромная во всех отношениях бабушка. И никто так и не понял, куда же делись деньги. Не знаю, может, в какой-то детский дом переводила, нам об этом не сказала. Но впечатлила. Я поняла: если бы она денег попросила, я бы ей тоже дала. Это бабушка была уникальна. Больше «Юриев Деточкиных» я не видела.