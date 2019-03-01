2019-03-01T15:15:16+03:00
Спорт

Найди свою страну в Красноярске!

«Комсомолка» подскажет иностранным гостям, где в нашем городе есть достопримечательности или атмосфера, которые напомнят о Родине
Ирина ЗЕЛЕНЦОВА
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Биг-БенБиг-БенФото: Мария ЛЕНЦ
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Делайте фото, удивляйте соотечественников!

Англия: Биг-Бен

Красноярский Биг-Бен - визитная карточка города, наш ответ часовой башне Вестминстерского дворца. На часах - четыре циферблата, диаметр - 6,5 метра, у лондонских - 7. А еще здесь можно загадывать желание! Чтобы оно точно сбылось, нужно пройти под башней с часами, пока бьют куранты.

Франция: Эйфелева башня

Красноярская башня - копия парижской, только в 21 раз меньше. Ее высота - 14,80 метра - почти пятиэтажный дом. Находится она на улице Весны, 18а, в Советском районе. В отличие от французов, красноярцы башню полюбили сразу, особенно молодожены - сюда приезжают фотографироваться после церемонии бракосочетания.

Эйфелева башня Фото: Мария ЛЕНЦ

Эйфелева башняФото: Мария ЛЕНЦ

Германия: Бременские музыканты

В родном городе «Бременских музыкантов» - Бремене, конечно же, есть памятник в честь знаменитых сказочных героев братьев Гримм. Красноярские бродячие музыканты - это не только Собака, Осел, Кот и Петух, но и Трубадур.

Бременские музыканты Фото: Мария ЛЕНЦ

Бременские музыкантыФото: Мария ЛЕНЦ

Увидеть их можно рядом с Дворцом культуры имени 1 Мая. Герои похожи на бременских, вот только наш Кот большой и пушистый. Настоящий сибиряк!

Италия: Величественные львы

В Италии много памятников царю зверей. У Венеции крылатый лев - символ города. Красноярский символ встречает гостей на площади железнодорожного вокзала. Он стоит на задних лапах, в правой держит лопату, а в левой - серп - точь-в-точь, как на гербе Красноярска. И это не единственный лев Красноярска. Бронзовые львы «охраняют» Театральную площадь, парочку из мрамора можно встретить на проспекте Мира, 84 и в сквере «Школьный» в Кировском районе.

Лев Фото: Мария ЛЕНЦ

ЛевФото: Мария ЛЕНЦ

Америка: «висячий» мост

Мост «Золотые Ворота» — самая знаменитая достопримечательность города, символ Сан-Франциско и всего тихоокеанского побережья. Наш вантовый мост, соединяющий площадь Мира и остров Татышев, по атмосфере похож на американский, правда? Необычный, красивый, всеми любимый. Обязательно стоит увидеть его ночью, подсветка - изумительная.

Вантовый мост Фото: Мария ЛЕНЦ

Вантовый мостФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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