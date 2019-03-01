За что сказать спасибо Универсиаде?

В жизни каждого города или человека есть точка отсчета, после которой он меняется, становится другим. Для современного Красноярска такая дата - 9 ноября 2013 года. В этот день в Брюсселе наш город назвали столицей XXIX Всемирной зимней универсиады - аналога Олимпийских игр, но для студентов и молодежи.

Событие – мировое. Оно не только почетное для Красноярска, но и ответственное. Мы принимаем первые для России зимние Студенческие игры.

Город готовился пять лет. Очень многое сделано. В самых разных направлениях. Весь объем и масштаб мы увидим 2 марта. Потом гости уедут, универсиада станет историей, а мы будем жить в обновленном Красноярске. Окончательные итоги подведем позже, а пока выясним за что и почему горожане готовы сказать спасибо универсиаде.

Новые объекты

Это, конечно, грандиозная история. Строительство с нуля, ремонт, реконструкция - и вот 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры готовы и все они станут частью нашей жизни.

Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог»Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Мы будем прилетать в новый классный аэропорт, ездить на современных электричках и поездах. После того как открылась развязка на Волочаевской, горожане оценили на «пять с плюсом» и ее, и Николаевский мост (первое место в нашем опросе). Построенные и обновленные спортивные объекты выше всяких похвал (третье место): большие, яркие, с современной «начинкой» - «Енисей», Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, «Арена. Север», ледовый дворец «Кристалл Арена», многофункциональные комплексы «Сопка» и «Радуга». Чего стоит спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» на 7000 человек - самый крупный спортивный объект Красноярска.

Что в будущем? Надеемся на международные соревнования. Пусть будут разные и много! Конечно, главное, что после игр ничего не исчезнет, будет много площадок для развития спорта, для начинающих спортсменов и профессионалов. К примеру, на базе «Сопки» откроют училище олимпийского резерва для подготовки фристайлистов. В «Кристалле» разместятся школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, школа по хоккею и хоккейный клуб «Сокол», спортивная школа олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева. «Радуга», Деревня Игр и все, что сделано и построено в СФУ, останется в наследство молодежи, сегодняшним и будущим студентам.

Стадион «Енисей»Фото: Мария ЛЕНЦ

Город будет меняться и после игр, и это замечательно. Красноярцы ждут Исторический квартал и надеются, что исполнится и красивая задумка губернатора - 193 гектара территории «Радуги» и «Сопки» превратятся в самый большой в Сибири парк.

Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум Арена Красноярск»Фото: Мария ЛЕНЦ

Нескучные скверы и парки

После того как преобразились набережная, городские скверы и парки, полностью изменилась площадь Революции, где впервые в этом году был новогодний городок, открылся эко-парк «Гремячая грива», сложилось ощущение как много в городе людей, молодежи, детей. Все вышли на улицы гулять, «тестировать», фотографироваться. Фото «Я на качелях» уже вошли в историю и стали трендом сезона!

Качели рядом с вантовым мостомФото: Мария ЛЕНЦ

Разноцветный город

Что еще понравилось горожанам? Иллюминация! Часовня Параскевы Пятницы, драмтеатр, музей «Площадь Мира» и весь главный городской проспект - эффектно и красиво. Отдельная история - разноцветные мосты: Коммунальный, Виноградовский, железнодорожный - огни отражаются в Енисее - волшебная картина. Кстати, именно за подсветку многие горожане, судя по нашему опросу (второе место), благодарны универсиаде. Хотите почувствовать атмосферу столичного города? Тогда вам на ночную прогулку!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Р.S. Тысячи людей самых разных профессий готовят спортивный праздник. Сотни предприятий работали, чтобы все получилось. Крупный бизнес сделал огромный вклад. «Комсомолка» обязательно расскажет, кому и за что мы должны сказать спасибо.