2019-03-01T12:47:32+03:00
Спорт

Что получат после универсиады пассажиры Красноярской железной дороги?

Наследие главного спортивного события будет не только материальным!
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: РЖДФото: РЖД
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Подготовку к Студенческим играм-2019 можно и нужно выразить в цифрах: построено 7 новых остановок «Городской электрички», обновлено 15 станций, закуплено 6 новых электропоездов, вложено в обновление вокзального комплекса Красноярска более 1,6 млрд рублей.

Но важно и то, что созданная инфраструктура будет для красноярцев не только новой и более масштабной, но еще и удобной, красивой и полезной для здоровья!

Фото: РЖД

Фото: РЖД

Удобство

Пассажиры могут передвигаться по всему городу, ведь теперь в Красноярске 20 остановок «Городской электрички» в шести из семи районов города. Еще 9 остановок расположено на направлении от Красноярска до Дивногорска.

Еще более комфортным стал главный вокзал: 50 новых современных табло на русском и английском языках, 10 колонн с зарядными станциями для гаджетов, 11 информационных стоек, новый медпункт и многое другое!

Красота

Не только вокзал, но и несколько объектов в городе теперь украшены новой архитектурно-художественной подсветкой, созданной на средства Красноярской железной дороги. Более тысячи светодиодных светильников появилось на железнодорожном мосту через Енисей. Подсветка в стиле модерн изменила облик высотки на пр. Мира, 156 и здания Управления Красноярской железной дороги (ул. Горького, 6).

Спорт

Впервые в России на железнодорожном вокзале появилась спортивная площадка! Она находится в зале ожидания на втором этаже главного вокзала Красноярска. Здесь есть беговая дорожка, один гребной, два вело- и три эллиптических тренажера. А также скамья для пресса, монитор для демонстрации спортивных видеокурсов, зона отдыха, закрывающиеся кабинки и душ. Спортивная зона работает круглосуточно, она доступна не только для пассажиров, но и для всех гостей вокзала.

Фото: РЖД

Фото: РЖД

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чем поможет «Автоинформатор»?

Специально к Универсиаде появилась новая услуга - телефонный «Автоинформатор», который сообщает о движении городских и пригородных поездов в режиме реального времени. Для этого нужно набрать номер диспетчерской службы 8 (391) 223-55-56 (добавочный 5), затем - код станции и далее следовать командам «Автоинформатора» - вы узнаете, через сколько минут придет ближайший электропоезд.

Узнать код своей станции можно на информационных стойках у пригородных касс на станциях, в специальном разделе на официальном сайте АО «Краспригород».

ИСТОЧНИК KP.RU

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