Успей продать квартиру выгодно

Исполнительный директор компании Ирина Томаровская рассказала, почему не стоит откладывать продажу квартиры в Красноярске:

- Конец февраля - это сезон ожидания Зимней универсиады. - Сейчас рынок интересен больше в разрезе аренды, в то время как на рынке купли-продажи пока затишье: продавцы думают, что после Универсиады цены поднимутся, и поэтому на рынок пока не выходят. А покупатели, напротив, ждут, что цены снизятся. Что касается предпосылок для повышения или понижения цены, то, с одной стороны, дефицит ликвидных предложений должен породить рост цен, но, с другой стороны, рост цены сдерживается умеренным спросом. Объективных предпосылок для существенного роста нет.

Продавая квартиру через «АРЕВЕРА-Недвижимость» в период с 19 февраля по 19 апреля, клиенты получат скидку 19% на риэлторскую комиссию*. Стоит отметить, что скидка будет предоставлена собственнику квартиры, заключившему договор с компанией в даты проведения акции и фактически совершившему сделку через компанию, даже если сделка состоится после окончания акции.

.

Для того чтобы узнать подробности или проконсультироваться, звоните по тел. 290-44-88

*Предложение действует с 19 февраля по 19 апреля 2019 года и не распространяется на юридические услуги, на ранее заключенные договора с компанией (партнерские соглашения) по продаже квартир и на минимальные тарифы.

Реклама