Зимняя универсиада-2019 в Красноярске: в сборной России 296 спортсменов

В сборной России 296 спортсменов, она выступит во всех видах программы. Какие из них принесут нашей команде медали и в каких дисциплинах выступят красноярские спортсмены.

Российская команда будет самой многочисленной и самой боеспособной! Она выступит во всех дисциплинах и будет пользоваться безграничной поддержкой болельщиков. Шансы на победу очень высоки, все последние годы Россия на универсиадах лидировала по количеству медалей. Шанс побороться за награды Студенческих игр-2019 будет и у 37 спортсменов Красноярского края, еще 6 человек от нашего региона вошли в резервные списки.

Высоко оценивает возможности российской национальной команды и министр спорта России Павел Колобков: «На всех универсиадах, особенно на зимних, наша команда всегда претендует только на самые высокие места в общекомандном зачёте. И так во всех видах спорта. У нас сильная, хорошая, сбалансированная команда».

Лыжные гонки

11 комплектов медалей

В российскую студенческую сборную вошли 8 мужчин и 8 женщин, они представят 14 регионов. Наибольшее представительство имеет Тюменская область - 3 спортсмена, Красноярский край будут представлять двое лыжников - Кирилл Киливнюк и Яна Кирпиченко.

Фристайл

11 комплектов медалей

В состав сборной России по фристайлу вошли 36 спортсменов. В их числе 8 краснояцев: Никита Новицкий, Любовь Никитина, Антонина Дяткина, Екатерина Шаферова, Дмитрий Макаров, Сергей Нехоношин, Анастасия Сибиченкова, Виктория Завадовская.

Кстати, в феврале на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду Любовь Никитина выиграла «серебро» в лыжной акробатике.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Сноуборд

10 комплектов медалей

В этом виде программы участвуют три красноярских спортсмена: Дмитрий Логинов, Кристина Пауль, Даниил Дильман и еще 2 человека в резерве - Дмитрий Таймулин и Кирилл Кузнецов.

Напомним, Дмитрий Логинов выиграл два «золота» на последнем чемпионате мира по фристайлу и сноуборду. Он стал первым в дисциплинах «параллельный слалом-гигант» и «параллельный слалом».

Биатлон

9 комплектов медалей

Очень популярный в нашем городе вид спорта! Красноярск прославили двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, призеры Олимпиад Павел Ростовцев и Ольга Ромасько, 4-кратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы Ольга Якушова.

На Студенческие игры-2019 поедет боеспособная команда. Кто-то будет добираться с американских этапов Кубка мира, кто-то - с Кубка России в Тюмени.

В составе студенческой сборной России 16 биатлонистов, по восемь мужчин и женщин, среди них (по предварительной информации) четверо спортсменов краевой «Академии биатлона»: Александр Дедюхин, Наталья Гербулова, Елена Чиркова и Евгений Крюков.

Горнолыжный спорт

9 комплектов медалей

В соревнованиях по горнолыжному спорту примут участие спортсмены из 38 стран, в том числе из Монголии, Ливана, Непала и Афганистана.

В составе национальных сборных несколько опытных спортсменов, отличившихся на Студенческих играх в Казахстане. Рассчитывают на медали сборная Австрии, Финляндии, Швеции. И, конечно, Россия: на универсиаде 2017 года в Казахстане она завоевала 5 медалей в этом виде программы. Больше всех!

В основном составе российской команды красноярцы Алексей Овчинников, Александр Бойсов, Павел Заплетин, Даниил Симонов, Екатерина Перфилова, двое в резерве: Антон Енджиевский, Анастасия Шубина.

Шорт-трек

8 комплектов медалей

Союз конькобежцев России утвердил имена 12 спортсменов, которые выступят в соревнованиях по шорт-треку на Студенческих играх в Красноярске. В составе сборной 6 мужчин и 6 женщин, представляющих 10 регионов и 6 российских вузов.

Большую часть команды представляют Санкт-Петербург и Смоленская область - по 4 спортсмена. Красноярцев в этом виде программы нет.

Лыжное ориентирование

7 комплектов медалей

В России и в Красноярске очень сильные ориентировщики, шансы на победу очень высоки! В соревнованиях примут участие красноярские спортсмены Академии зимних видов спорта: Марина Вяткина, Александр Злобин, Герман Сазыкин, Дарья Кузьминых и Дарья Шупикова.

Фигурное катание

5 комплектов медалей

Состав национальной команды для участия в Зимней универсиаде-2019 таков:

Женщины: Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева. Запасные: Евгения Медведева, Мария Сотскова.

Мужчины: Максим Ковтун, Александр Самарин, Андрей Лазукин. Запасные: Дмитрий Алиев, Александр Петров, Антон Шулепов.

Пары: Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот, Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов, Василиса Озерова / Максим Бобров.

Танцы на льду: Софья Евдокимова / Егор Базин, Бетина Попова / Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин. Запасные: Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов.

Синхронное катание: «Татарстан» (Казань) и «Дрим Тим» (Самара).

Красноярцы в этом виде программы не участвуют.

Кёрлинг

2 комплекта медалей

В сборную по кёрлингу вошла только одна красноярская спортсменка, Анна Веневцева, чемпионка России среди студентов 2017 года, серебряный призер международного турнира по керлингу среди смешанных пар «WCT Dutch Masters Mixed Doubles» 2019 года, чемпионка Сибирского федерального округа среди женских и смешанных команд.

Хоккей с мячом

2 комплекта медалей

Всего одно «золото» на команду, всего два «золота» на Зимней универсиаде-2019 - для самых сильных сборных, мужской и женской. За мужскую сборную будет играть воспитанник красноярского «Енисея» Семен Чупин. Еще два красноярца - Павел Плешивцев и Олег Тарнаруцкий - в резервном списке.

Хоккей с шайбой

2 комплекта медалей

В состав мужской студенческой сборной вошли двадцать полевых игроков и три голкипера. Наибольшее представительство у красноярского «Сокола» и санкт-петербургского «СКА-Нева».

В основном составе 4 игрока красноярского «Сокола»: защитник Иван Крылов, нападающие Максим Мальцев, Владислав Мисников и Вячеслав Шевченко.

В женской сборной - 4 хоккеистки красноярской команды «Бирюса»: Надежда Морозова, Валерия Павлова, Екатерина Добродеева и Анна Тимофеева.

Генеральный менеджер хоккейной студенческой сборной России Сергей Гомоляко рассказал о задачах команды на Зимней универсиаде-2019: «На домашнем турнире у России только одна цель - победа»!

Кстати, сборная России является победителем двух последних хоккейных турниров среди мужских команд на зимних универсиадах. Всего же россияне 12 раз завоевывали золотые награды студенческих игр (пять раз как сборная СССР).

Женский хоккей входил в программу только последних пяти универсиад. Трижды чемпион - канадская сборная, дважды - российская.