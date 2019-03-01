В день открытия Зимней универсиады-2019 заработают речные фонтаны

В день открытия Зимней универсиады-2019 в Красноярске для горожан и гостей праздника запустят речной фонтан. В компании «КрасКом»,сотрудники которой и проверяли накануне механизм работы фонтана, говорят: то, что на календаре 1 марта, вовсе не проблема.

- Пятнадцать лет назад фонтан уже запускали в новогодние праздники, - рассказала Татьяна Лукина, пресс-секретарь компании «КрасКом», - тогда на улице было -40 градусов. А нынче и в феврале практически весна, днем стабильно плюсовые температуры держатся, снег растаял, а Енисей круглый год не замерзает. Медведи в зоопарке «Роев ручей» проснулись, так почему бы не «разбудить» фонтан и не порадовать красноярцев и гостей нашего города приветом из лета.

В Красноярске водолазы разбудили речные фонтаны. Фото: пресс-службы «КрасКома»

Напомним, что эффектное шоу у острова Посадный начнется 2 марта в 14.00 и будет работать до 23.00. Подсветку включат в шесть часов вечера. Высота фонтана – 100 метров. Фонтаны были построены в 2003 году – в честь 90-летия красноярского водопровода. Долгое время они не работали – по техническим причинам. Починили и отладили систему лишь в прошлом году. В конце апреля обновленные фонтаны начали бить. После этого решено было сделать подсветку фонтанов. Одно из требований к подсветке: она должна гармонировать с той, что на Коммунальном мосту.