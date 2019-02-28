2019-02-28T12:27:51+03:00
Общество

Лётная романтика: Что красноярцы дарят своим вторым половинкам?

Чем порадовать представительниц прекрасной половины человечества 8 марта?
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Фото: RUNWAY29Фото: RUNWAY29
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Женский праздник всегда проводится в нашей стране с размахом. На работе всех сотрудниц поздравляют цветами, говорят комплименты, эфир телеканалов наполнен праздничными концертами и романтическими фильмами. Для мужчин женский праздник всегда повод впасть если не в депрессию, то испытать нешуточный стресс. С одной стороны, хочется порадовать свою любимую чем-то приятным. С другой, сложно угадать, что именно она ждет. В современном мире далеко не все женщины романтические особы, которые крестиком вышивают и пекут пироги стремя начинками. Многие дамы ведут активный образ жизни, занимаются спортом, водят автомобиль, руководят крупными фирмами и любят экстремальный отдых.

Фото: RUNWAY29

Фото: RUNWAY29

В Красноярске есть эксклюзивные предложение для девушек к 8 марта: многие девушки с удовольствием занимают кресло командира и справляются с управлением самолетом ничуть не хуже, чем мужчины. Для девушек компания «RUNWAY29» предлагает наиболее интересные в визуальном плане полеты, например полет в Рио-Де-Жанейро вблизи статуи Христа или полет из столицы Непала (Катманду) до самой высокой точки планеты – Эверест, пару кругов вокруг горы и возврат в столицу с очень сложным заходом на посадку. Виртуальные полеты на авиатренажерах аналогичных тем, на которых обучают настоящих пилотов. Каждый сертификат действителен в течение 6 месяцев со дня приобретения. А значит, вы можете выбрать для полета любое удобное для вас время. Для этого держателю сертификата необходимо позвонить по телефону, назвать номер сертификата и тип тренажера, а кроме того, выбрать подходящие дату и время полета, ну, и, конечно же, приехать к назначенной дате и времени, хотя бы за 10 минут до полета.

Все вопросы можно задать по телефону +7 (391) 272-62-02 или подъехать по адресу - пр-т Металлургов, д. 2Д, строение 1 (RUNWAY29).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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