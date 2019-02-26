Дом в Покровке, где взорвался газ, снесли: пострадавшим выплачивают по 10 000 рублей

От дома на Кандагарской, 3 в Покровке остались одни обломки. Сегодня сотрудники мэрии Красноярска (специализированное автотранспортное предприятие) сровняли с землей то, что не уничтожил взрыв газа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/694066" frameborder="0"></iframe> Жители взорванного дома пытаются вывезти уцелевшие вещи.Видео: Ирина Чантурия

Напомним, 14 февраля, в 21.10 по местному времени в трехэтажке прогремел взрыв – в квартире №11 взорвались газовые баллоны. Погибли двое – 57-летний владелец квартиры и его 56-летняя соседка. Еще 18 человек спасатели оперативно вывели из дома. СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, затем был арестован собственник здания Владимир Тарасов. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Оказалось, дом построен незаконно. Еще в 2016 году его по постановлению суда должны были снести. Но… все это время Тарасов успешно продавал в нем гостинки.

Ирина Чантурия вместе с мужем купили квартиру в трехэтажке по Кандагарской,3 в 2017 году – перебрались в Красноярск из Иркутской области. Ирина устроилась продавцом, муж – в такси. Женщина не скрывает: денег после переезда было немного, да и единственного сына в Москве учить на что-то надо. Вот и искали какой-то вариант до миллиона рублей. Доискались. После взрыва семья осталась без крыши над головой и без вещей. Чтобы спасти хоть что-то Ирина с мужем приехали к дому незадолго до сноса.

- Мужу дали бумагу на подпись, что ответственности за него не несут и тогда позволили на лебедке подняться в квартиру, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск Ирина Чантурия. – Технику мы сами нанимали за свой счет. Хотя когда все взорвалось, нам обещали, что помогут достать вещи и даже выделят место на каком-нибудь складе, чтобы там можно было их оставить, пока мы не решим проблему с жильем. Обещали и помощь какую-то финансовую. В итоге, сумма, которую нам озвучили, составляет 10 000 рублей на человек.

Как пояснили в мэрии города, действительно, сумма именно такая. И получают ее все люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

- Вопрос с выплатами для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сейчас решается, - говорит Максим Куваев, начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации Красноярска. – Те, у кого есть прописка в городе, получат финансовую поддержку от администрации - по городской программе помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию – 10 000 рублей. Плюс по аналогичной программе министерства социальной политики края, также 10 000 рублей на человека. Те, кто прописан в населенных пунктах края, получат поддержку только от минсоцполитики.

- Ну, это же не просто трудная жизненная ситуация, это ЧС. Никаких больше выплат по закону не предусмотрено для пострадавших?

- Нет.

Пока у чиновников «решается вопрос», люди вынуждены жить - кто где может. Ирина с мужем первые дни провели в соццентре «Родник», сейчас – в так называемом «маневренном» жилье.

- Нам дали комнату в общаге на Авиаторов, 70 «а», - вздыхает женщина. – Дается она на год. И платить нужно только за коммунальные услуги. У администрации есть маневренное жилье в Железнодорожном районе, но, как нам сказали, там все занято. Но жить в этой комнате… даже не знаю как. Один туалет на этаже, заходишь – становится дурно, душ – ушатанный поддон. Запах, сами понимаете, какой там стоит. И ничего не решается. Хотя все знали, что дом построен незаконно, допусти эту ситуацию, попустительствовали ей. А Тарасов спокойненько квартиры продавал. А крайние остаемся мы – деньги потеряли, и жилье. Если так будет продолжаться, весной выйдем туда с палатками, будем в палатках жить. Соседи из дома по Кандагарской, 5, с которым тоже непонятная ситуация, собираются в случае его сноса встать живым щитом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый вице-мэр Владислав Логинов рассказал в интервью ТВК:

- Ситуация сложная – в каждом доме находятся люди и их судьбы. Люди платили деньги за эти «квартиры» и у многих это единственное жилье. Сейчас мы работаем с каждым человеком, ведь у них нет регистрации, потому что такие дома не введены были в эксплуатацию. Как бы Тарасов не стремился и не просил, никто не пошел на нарушение закона. Теперь по каждому человеку нужно вынести решение – выяснить участвовал ли человек в долевом строительстве, купил «квартиру» или просто снимал. Именно поэтому в данный момент следственные органы работают не только с документами администрации, но и с документами Тарасова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прокуратура Красноярска занялась поиском самостроев в городе.

- Организована проверка исполнения градостроительного законодательства, требований правил пожарной безопасности, об исполнительном производстве в отношении самовольно возведенных строительных объектов (помещений и домов, используемых в качестве жилых, а также незаконно проведенных перепланировках в жилых домах и квартирах), подпадающих под признаки многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

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