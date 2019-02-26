Жиголо убил лучшего друга ради соседки, а брошенная жена сдала его полиции

От автора: Работа по этой истории началась для меня нетривиально. «Только не влюбись в него!» - неожиданно предупредили «причастные» к раскрытию уголовного дела 40-летнего Геннадия Бородулина, к которому я собиралась на «свидание» в СИЗО. (Кстати, безрезультатно – разговаривать он отказался). – Что-о-о, влюбиться?! В человека за решеткой, который убил друга за 600 тысяч, за кого вы меня принимаете? Да что в нем такого?!

Не Робин и не Гуд

Дамским угодником Бородулина не назовешь. Скорее, наоборот. Высокий, видный, от женщин не было отбоя. Смотрели как кролик на удава, вспоминает одна из подруг. Даже мужчины признавали: у него, как у Распутина, прямо-таки магический дар. Буквально гипнотизирует людей. Покупались и самые искушенные.

- Раз устроился в туристическую фирму, директором была женщина за 50. Сразу закрутил с ней роман. Она ему доверяла абсолютно, - рассказывают приятели. – Пел ей: ради тебя брошу подругу. Купила она новый «Патриот», туристов возить в Туву. Записала на Гену – были свои причины. А он не будь дурак – разбил этот УАЗ, продал. И чувства сразу улетучились.

Ночной сторож в придорожном кафе, водитель у частника, грузчик… Особенно напрягаться Гена не желал, говорят местные. Как-то устроился «на металлоприем», но тут же сбежал: «Не мое, тяжело».

Бородулин высокий, видный, от женщин не было отбоя.Фото: соцсети

Оно и понятно: до этого не работал почти 20 лет. Провел их в местах не столь отдаленных, куда попал за разбой. «Пас с подельниками в ресторане денежных клиентов, - сообщил нам источник. – Потом подкарауливали – нападали, забирали деньги. С одним перестарались – человек умер. А был из «органов». Вот робингудам и впаяли по полной. Правда, Гена писал, жаловался, срок скостили, вышел году в 2015-м».

Перебивался случайными заработками. Получал 18-20 тысяч. Меж тем друзья разъезжали на дорогих иномарках, открывали бизнесы. А у него ни предпринимательской жилки, ни образования. Только одно: умел пустить пыль в глаза, придать себе веса. Чем и воспользовался…

Как-то на кассе в супермаркете заметил свою знакомую, Инну. Это была его давняя симпатия. Только не встречались – Геннадий был в колонии. А тут освободился:

- Пакет нужен? Есть карта-копилка? – привычно выдала она.

- Ты глаза-то подними!

Так все и закрутилось. Стали встречаться.

- Я влюбилась, понимаете? - откровенничает женщина. – Не оттолкнуло ли меня его прошлое? Я и сама не Констанция, были проблемы с законом. Снесло голову - вообще мозгов не осталось. Сука-любовь. Он захотел машину - продала свою коммуналку. Первой взяли «четырку», через моего друга. Отдавали когда три тысячи, когда пять. Не понравилось – надо иномарку. Взяли «Авенсис». Гена стал крутой, одевался хорошо. Зарегили ИП, нард-клуб. Он пошел вверх. Жили вместе у него, я купила технику, ремонт сделала, обставила квартиру. Но как-то проснулась ночью, смотрю, он на сайтах знакомств сидит. Влюбил в себя девочку из банка. У нее папа был полковник МВД. Умел же себя показать. Как мне было обидно! Когда я все продала, он мне выпнул: «Теперь мне нужна молодая и красивая». Плакала, умоляла, на коленях ползала. А он: «Чтобы через месяц тебя в моей квартире не было».

А сам уже присмотрел другую, Ларису Д. из соседнего подъезда. Блондинка, не замужем, на пять лет моложе Инны. Купился на то, что пообещала родить ему ребенка: «У нас будет настоящая семья». Вот и зачастил к ней.

Принц оказался нищим

Правда, красавица-невеста быстро опомнилась: где, собственно, деньги? Принц на «Авенсисе» на поверку оказался фактически нищим (клубом заправляла Инна).

- А еще я всегда покупала золото, - делится она. – У меня дедушка – дагестанец, может, это в крови. Были бриллианты в коллекции, африканские рубины. Носила часто. Вот Лариса и стала устраивать истерики, захотела столько же золота, как у меня. А откуда бы ему взяться?!

И Геннадий нашел, откуда. Побежал к другу: «Леха, тут такое дело: придумал, как поднять денег. У меня дядя в Курагинском районе на золоте работает, может продать песок подешевле. А в крае потом толкнем, у меня есть подвязки. Навар будет – в 10 раз».

С Алексеем Дудиным они знали друг друга лет 15. Познакомились, понятно, на зоне. Только после освобождения Леха завязал, открыл свою фирму, нашел жилье. Встретил женщину с двумя детьми, женился. Ждали ребенка – Люда была на четвертом месяце. Общались семьями, ездили друг к другу в гости, отдыхать…

В суде Бородулин клялся: «Убил не из-за денег»Фото: соцсети

- А Гена, ну, что Гена, - говорят приятели. – Только и думал, как бы кого кинуть, развести на деньги. Раз прокатило, другой, третий – а зачем работать? Не сверхдоходы, конечно, но…

Чтобы разжиться золотым песком, нужны были деньги. «Я пока на мели, надо тысяч 600, - убедил он друга. – Можешь подсуетиться?».

Алексей кинулся к сестре, к жене. Уговорил взять кредиты: все верну, с процентами, не обижу. Подумать не мог, что его провели.

После убийства – в ювелирный

Выдвинулись вечером 23 августа. Геннадий взял в аренду «Ладу Гранту», загрузились – поехали. Пусть был неблизкий. Часа в два ночи Бородулин предложил передохнуть, выйти размять ноги, покурить…

- Это было на территории Манского района, - делится руководитель отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по краю Яна Сырымбетова. - Остановились на обочине. Когда потерпевший повернулся к обвиняемому спиной, тот достал бейсбольную биту и нанес не меньше восьми ударов в область головы, тела и правой руки. Смерть наступила почти сразу. Если и жил, то несколько минут. После убийства завладел денежными средствами, документами, вещами потерпевшего. Оттащил тело волоком в овраг, избавился от орудия преступления.

А сам вернулся в Абакан – к невесте. Первым делом отправился в ювелирный. Набрал украшений тысяч на 30. Не африканские рубины, конечно. Но для начала и так сойдет. Еще тысяч 70 вручил Ларисе «на свадьбу». Остальное на время припрятал.

Раскрыли с помощью бывшей и ГЛОНАСС

Потратить полмиллиона просто не успел. 3 сентября его задержали. Оказалось, на убийцу указала бывшая подруга Инна:

- Еще 24 августа звонит мне Люда: «Не знаешь, какой дядя у Гены работает на золоте? Он к нам приехал: давайте брать самородки, вложим деньги, прибыль будет баснословная. А Леша хотел бизнес расширить, квартиру купить, ребенок же будет». – Если Гена так сказал, твой муж мертвый! – Да ты что? Двое лучших друзей же!

Просто до этого был случай, вспомнила Инна. Сидели с Геной в машине, подошел знакомый парень поздороваться.

«Чем занимаешься? С вахты вернулся? Деньги есть? А то у меня дядя на золоте работает», - тут же взялся за него Бородулин. Да так уверенно…

- Ты что? – потом накинулась на него подруга. - У тебя же нет таких родственников! - А ты, дура, заткнись, для нас стараюсь. – Нет, мы больше криминалом не занимаемся, мы двигаемся потихоньку!

После этой перепалки он угомонился. До той ночи, с 23 на 24 августа 2017 года. Когда своими руками забил друга – за 600 тысяч.

- Я переварить это дня три не мог, - разводит руками один из знакомых семьи. - Ну, кинуть, обмануть – это его образ жизни. Но, чтобы до такого дойти! Шакал своего не загрызет. А вот крысы могут – друг друга поедают. Мы с ним как-то вместе отдыхали. Теперь понимаю: будь у меня тысяч 200 в бардачке в машине, он бы меня удавил.

Бита ко дню рождения

Инна признается: иногда бывший к ней заходил. Привык к обожанию, а Лариса все больше его пилила. О многом рассказывал – по привычке. Два года же прожили. Тогда и узнала: иногда он берет в аренду машину, чтобы не «светить» свою.

- И я в полиции сразу заявила, он у Петрова тачки берет. А на них же всех «ГЛОНАСС», вы пробейте, где они останавливались!

Пробили – точно. Так нашли тело Алексея. Говорят, его убивали так, что не могли потом снять обручальное кольцо – пальцы были переломаны.

- Это же я ему ту биту купила, на день рождения, - сокрушается Инна. – Уговаривала: иди хотя бы в такси работать, все какая-то копеечка. Там, бывает, и на крупных мужиков нападают. Так что бита нужна была для защиты, а он… Гена же здоровый, больше 90 килограммов. А Леша был маленький, невысокий. Вот этот и ударил – со спины – вырубил, а потом добил.

В суде Бородулин клялся: «Убил не из-за денег. Честно работал, достойно зарабатывал. Была другая причина».

- Еще бы, - пояснил нам источник. – У Гены без вариантов. Если попадет на зону, где знали Леху, плохо ему придется. Вот и морочит голову всем.

25 октября 2018 года прошел суд. Бородулин получил 21 год в колонии особого режима плюс год ограничения свободы.

«Мало дали гаду», решили в Абакане. А вот сам он так не считает. Подал апелляцию в Верховный суд. Ждет результаты.

Жениха бросила

После смерти мужа Люда родила сына. Назвала так, как хотел Алексей – Сашей. Мальчик очень похож на отца. Мама Алексея, которая ждала его все это время, умерла. Не смогла пережить гибель сына.

Лариса жениха бросила. Дала «изобличающие его показания» на следствии. О том, что у него неожиданно появились большие деньги. И как он ими распорядился. А потом тут же порвала с ним.

- О том, что Гена был в моей жизни, я не жалею, - напоследок призналась Инна. – Конечно, по женской части я на него злая. И еще очень жалко Люду. Но так сильно любила я в первый раз. А теперь даже ненависти нет.

(*имена изменены)