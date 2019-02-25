2019-02-25T16:17:34+03:00
Звезды

В Красноярске стартовал «Волшебный лед Сибири»

В этом году его проводят на два месяца позже обычного – для гостей Универсиады
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске стартовал «Волшебный лед Сибири»В Красноярске стартовал «Волшебный лед Сибири»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Фестиваль снежно-ледовых фигур «Волшебный лед Сибири» стал для красноярцев уже привычным и любимым зрелищным мероприятием. Шесть лет он проводился на новогодние праздники, а творчество скульпторов радовало глаз и создавало волшебную атмосферу.

Но в этом году красноярцам объявили: фестиваль пройдет позже обычного, в конце февраля. И станет одним из культурных мероприятий Универсиады-2019. Почему бы не показать скульптуры гостям, которые съедутся в центр Сибири с разных концов мира? Тем более, что всегда есть на что посмотреть.

Итак, VII Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» стартовал накануне, 24 февраля, в Татышев-парке. На том же самом месте – на аллее с восточной стороны острова.

В этом году его проводят на два месяца позже обычного – для гостей Универсиады Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году его проводят на два месяца позже обычного – для гостей УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ

- Тема нынешнего фестиваля – «Воплощение побед» – выбрана неслучайно: все произведения так или иначе станут продолжением тех побед, которые одержат участники Зимней универсиады, – отметила руководитель департамента социального развития Наталья Боброва.

На открытии скульпторов встретили с русским радушием – угощали пирогами и напитком из сибирских ягод, а на сцене для всех гостей праздника выступили известные коллективы города с народными песнями и танцами.

Представим участников фестиваля. В номинациях «Снег» и «Лед» работают по 10 команд. В этом году свое мастерство покажут участники из Финляндии, Республики Беларусь, Республики Саха и российских городов: Перми, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Кызыла, Ульяновска, Красноярска. Самые дальние гости – команда «Sag Sculpte» приехала впервые в Россию из канадской провинции Квебек.

На фестиваль приехали 20 команд Фото: Мария ЛЕНЦ

На фестиваль приехали 20 командФото: Мария ЛЕНЦ

- В Квебеке очень популярны фестивали снежно-ледовых скульптур, – рассказал капитан канадской команды Луи Габриэль Жан. – Для конкурса в Красноярске мы придумали композицию, которая символически объединила бы наши страны.

А как же погода, синоптики обещали плюсовую температуру? Организаторы и сами скульпторы уверены, что погода не должна стать серьезным препятствием. Можно ведь работать по ночам в тишине. Температура воздуха ночью просто идеальна для резки льда.

Фестиваль продлится 4 дня и уже 28 февраля станут известны имена победителей.

Итоги фестиваля подведут 28 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

Итоги фестиваля подведут 28 февраляФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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