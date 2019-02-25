Под золотым крылом: у регбийного клуба «Красный Яр» появится многофункциональный спортивный центр

Современный, в своем роде уникальный, многофункциональный спортивный регбийный центр построит в Красноярске компания «Полюс». Возведут его на базе спорткомплекса «Красный Яр» (Маерчака, 57) - домашнего стадиона одноименного «золотоносного» регбийного клуба. В пресс-центре «Комсомольской правды» руководство клуба и представители золотодобывающей компании рассказали о планах по сотрудничеству. Когда построят центр, и каким он будет – об этом по порядку.

«Полюс» начинается с Красноярска

- В ноябре прошлого года нам удалось договориться с золотодобывающей компанией «Полюс» о том, чтобы они стали нашими партнерами на ближайшие три года, - рассказывает президент регбийного клуба «Красный Яр» Сергей Чупров. – Компания в соответствии с лучшими мировыми практиками спроектирует и построит многофункциональный регбийный центр. Наш клуб – десятикратный чемпион России, можно сказать, золотой клуб. И это сотрудничество символично – будем отстаивать в этом году «золото» российского чемпионата совместно с нашими партнерами. К тому же в этом году изменена схема розыгрыша: чемпионат будет проходить в два круга, затем плей-офф – одна игра. Конкуренция возросла значительно. А значит, и нам нужно усиливаться.

«Красный Яр» - по-настоящему именитый клуб, 12 игроков которого входят в состав сборной России по регби. Осенью этого года наша команда будет защищать честь страны на чемпионате мира в Японии. В клубе подрастает молодое поколение регбистов – порядка 500 подающих надежды спортсменов сегодня находятся под крылом «Красного Яра». Растет и интерес болельщиков к этому спорту: на домашних играх клуба яблоку негде упасть. Но все-таки почему же золотодобывающая компания выбрала именно этот спорт и этот клуб?

- В своей благотворительной деятельности компания «Полюс» традиционно сфокусирована на трех направлениях: образовании, культуре и спорте, - пояснила директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева. – Мы несколько лет подряд поддерживали проекты, ориентированные на массовый спорт. Например, выступали спонсорами марафона «Красноярская жара». Работа с клубом, имя которого звучит на федеральном уровне, - для нас первый опыт. И в этом сотрудничестве важна не только работа совместно с культовым клубом, но и вложения в будущее, ведь этот многофункциональный центр станет основой для развития детско-юношеского спорта. А значит, и у клуба будет возможность пополнять состав. «Красный Яр» сегодня - центр притяжения горожан, и спортсменов, и болельщиков. А «Полюс Красноярск» - самая крупная производственная бизнес-единица в компании, для нас «Полюс» начинается в Красноярске. Поэтому нам хотелось поддержать то направление в спорте, которое действительно важно красноярцам.

Больше, чем спорт

Каждая игра «Красного Яра» - настоящее искусство, уверены в золотодобывающей компании. И современный комплекс только поможет его развитию.

- Мы приведем клубную инфраструктуру в соответствие с глобальными трендами в нашем спорте, - говорит Сергей Чупров. – Будет несколько учебных классов, комнат отдыха, помещение для «третьего тайма», небольшая гостиница для приезжающих команд, тренажерный и фитнес-залы и свой магазин по продаже атрибутики. В каждом виде спорта свой тренировочный процесс: в регби сейчас практикуют, что игрок приезжает рано утром и до четырех часов вечера находится в клубе – у него полноценный рабочий день.

Что касается стоимости проекта, то предварительно строительство многофункционального спортивного центра потребует до 180 миллионов рублей.

- В ближайшие три года планируем его реализовать,- пояснил директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер. – К строительству, думаю, приступим в следующем году: перед началом необходимо детально изучить зарубежные практики. «Полюс» - не та компания, которая может что-то делать посредственно, мы привыкли все делать лучше всех.