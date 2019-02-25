Чудодейственные иконы, черепа людей, вещи отшельников Лыковых – что можно найти в музейных коллекциях Красноярска?

Торжественное открытие Красноярского городского общественного музея состоялось 130 лет назад, 12 февраля (но новому стилю 25 февраля) 1889 года, он был основан по инициативе супругов Иннокентия Алексеевича и Юлии Петровны Матвеевых, они же стали и первыми дарителями музея.

Почти 90 лет назад музей переехал в здание на набережной Енисея, в котором находится и по сей день.

Сейчас это один из символов Красноярска, один из крупнейших и старейших музеев России, который хранит более 500 000 экспонатов.

Директор музея Валентина Ярошевская рассказала, чем отличается музей в Красноярске от всех других музеев страны:

- Это единственное здание музея в России, построенное в египетском стиле, - такого больше нет нигде! У нас есть пароход «Святитель Николай», который объединяет последнего российского царя и вождя мирового пролетариата, жертву и убийцу, - такой экспонат тоже один в России. И, наконец, в главном зале музея стоит коч, на котором прибыли на берега Енисея первооткрыватели Сибири, а над ним – искусственный спутник Земли, который сейчас производят на этих берегах – в этих экспонатах соединилось прошлое и будущее.

Самое главное, что в музее не останавливаются на достигнутом, новые идеи – это норма жизни! Например, сейчас проектируют Национальный центр Астафьева в Овсянке, где посетителя могли бы провести несколько дней и погрузиться в атмосферу Сибири. Под этот проект уже выкуплена земля возле дома Астафьева, сейчас слово за архитекторами.

Музей постоянно пополняет фонды, ежегодно в мае здесь проходит День дарителя и красноярцы приносят около трех тысяч экспонатов!

Но в этом и проблема: новые раритеты негде выставлять. Пожалуй, единственная серьезная беда юбиляра – нехватка помещений: из 19 в 21 век музей перешел с одним зданием. А единственная большая мечта – построить новый корпус на берегу Енисея, где сейчас располагается автостоянка. Но пока что в споре за лучшие места в городе побеждает не музей со 130-летней историей, а автомобили. Губернаторы уже несколько лет молчат, «да» и «нет» не говорят. А, кстати, «да» стало бы отличным подарком к юбилею одного из лучших музеев страны!

Сны о Сибири

До революции 1917 года здесь жили хозяева, купцы Цукерманы, это был один из лучших домов Красноярска! До 80-х годов в этом старинном деревянном особняке на улице Ленина были коммуналки. И сейчас приходят бывшие жильцы, вспоминают свою темную лестницу и удобства во дворе. С 1997 года здесь Литературный музей с очень необычной экспозицией, построенной на основе представлений о Сибири: она темная, страшная и холодная, - с одной стороны, а с другой – щедрая, богатая, светлая. И о том, и о другом есть множество документальных и художественных текстов, которые представлены тонко и к месту.

Здесь много подлинных экспонатов, рассказывающих о нашем регионе. Например, вещи семьи отшельников Лыковых и ученых Крутовских.

В Литературном музее происходит очень много событий, за ними можно и нужно следить на страничке Вконтакте: встречи, концерты и, конечно, выставки проходят практически каждую неделю.

Например, в мае здесь будут отмечать 80-летие издания книги «Мы из Игарки».

А в сентябре покажут «Искусство светописи», к 180-летию изобретения фотографии.

А что в кладовых?

О естественнонаучном отделе на Калинина, 56, знают пока немногие красноярцы. Здесь за железными воротами и дверями спрятаны коллекции, 60 000 единиц хранения, но два раза в месяц по записи принимают посетителей. Это не музейные залы, это строгие кабинеты со шкафами и полками, но тем и интереснее увидеть то, что пока не видно. Здесь можно убедиться, что двухголовые телята рождались еще в начале экологически чистого 20 века в самых что ни на есть сельских районах края.

- В этой комнате - более 500 черепов людей, живших в 8-9 веках нашей эры, - рассказывает заведующий естественнонаучным отделом Игорь Гаврилов. – А в этой - около 5 тысяч насекомых. Кстати, наши коллекции в последние годы пополняет Красноярская таможня. Торговля многими видами редких животных запрещена даже если это чучела или коллекции бабочек, красноярцы об этом не знают, везут из-за границы, например, крокодилов, но на таможне их забирают и передают в музей.

А еще здесь же хранят около трех тысяч единиц мебели, с 18 века и по сей день, в том числе – кресла губернаторов! Мебель вообще показывать негде, а есть прелюбопытнейшие экземпляры с большой историей!

От Ленина до Юдина

В 1970 году в усадьбе Геннадия Юдина открылся мемориальный музей Владимира Ленина, здесь он работал над книгой «Развитие капитализма в России». В начале 21 века сюда вернулся хозяин. Купец, золотопромышленник, меценат и библиофил, собравший одну из лучших частных библиотек в мире и самую большую в России, более 81 000 книг.

Реставрация здания библиотеки Юдина продлилась более десяти лет. 2 декабря 2014 года новая экспозиция, посвященная Геннадию Юдин, была открыта. Сейчас красноярцы могут познакомиться с дачным бытом обеспеченных красноярцев конца 19–начала 20 века – это единственная сохранившаяся дача на берегу Енисея в черте города! И, конечно, узнать историю семьи, потомков Юдина, увидеть их подлинные вещи и фотографии. Кстати, посетителей на выставке «сопровождает» сам Геннадий Васильевич Юдин, он – главный герой видеоэкскурсии для тех, кто знакомится с музеем самостоятельно.

В этом небольшом здании уместилась и экспозиция, посвященная декабристам, в которой есть, например, автограф Наполеона, рисунки из семейного альбома Давыдовых, метеорологические наблюдения Митькова.

Здесь же – большая выставка «Голос, покоривший мир», посвященная Дмитрию Хворостовскому, которая продлится до конца года.

Во флигеле усадьбы находится Библиотека музеев России, в которой собраны издания музеев нашей страны, такой больше нет нигде!

А в восстановленном доме прислуги разместилась небольшая чайная, сюда за небольшую арендную плату можно прийти семьей или с друзьями.

С экспозициями в помещениях лучше познакомиться сейчас, а в июне здесь откроется летняя площадка, отличная, просторная, видовая, богатая на события. Можно и нужно приходить сюда почаще!

Семейный праздник

26 февраля в 15.00 красноярцев приглашают в главное здание музея на семейный праздник «Нам - 130», вход свободный.

Все отделы музея готовят свои программы и локации – будет интересно и взрослым, и детям! Мифы и легенды, мастер-классы и танцы, игры и шоу, перевоплощения и спектакли – в программе десятки событий.

Специально к юбилею в главном здании музея открывается новая экспозиция «Семья в Енисейской губернии» с четырьмя тематическими зонами, которые расскажут об образе сибирской семьи – заключение брака, рождение и воспитание детей, трудовые обязанности и семейные традиции. Здесь разместятся 3D-экспонаты, арт-объект, зона «все можно трогать руками».

Кстати, к концу года здесь обещают подготовить новую экспозицию, посвященную нашим землякам-современникам, которые много сделали для нашего региона. Это будет своеобразный подарок музея-юбиляра Красноярскому краю-юбиляру, 7 декабря ему исполнится 85 лет.

Кстати

Музейный календарь к 95-летию Виктора Астафьева

1 мая

Семейный праздник «День рождения рядового Астафьева». Мемориальный комплекс В.П. Астафьева

Май

Выставка «На правах рукописи. Автографы В.П. Астафьева». К 95-летию В.П. Астафьева.

Литературный музей

26-28 августа

Спектакль «Последний поклон», победитель грантового конкурса Новая роль библиотек в образовании фонда М. Прохорова

Летняя площадка Музея-усадьбы Г.В. Юдина

31 августа

Семейный праздник «Бабушкин день», посвященный дню рождению Екатерины Петровны Потылицыной, бабушки В.П. Астафьева

Мемориальный комплекс В.П. Астафьева

Только факты

- Деревья в зоне Тунгусского метеорита растут в 8 раз быстрей.

Все, что на сегодняшний день известно о Тунгусском диве, можно узнать на специальной экспозиции в главном здании музея.

- Музей выставил из запасников две иконы с чудодейственной силой.

Это Почаевская икона Божьей матери и главная сибирская икона – Знамения Абалакской Божьей матери. На выставке иконописи из фондов «Сияние ликов святых» можно увидеть около 20 икон 18-начала 20 века, написанных в разной манере. Выставка открылась на пароходе-музее «Св. Николай»

- Музей издает необычные книги.

Например, в начале февраля этого года вышла в счет книга сотрудника отдела истории Тамары Комаровой «Приенисейский край в войнах XIX века». Тираж книги 100 экземпляров, с ней можно ознакомиться в библиотеке Красноярского краевого краеведческого музея.

- Музей постоянно прирастает новыми филиалами.

Сейчас в составе краеведческого музея:

- Литературный музей им. В. П. Астафьева

- Музей-усадьба Г. В. Юдина

- Библиотека музеев России

- Пароход-музей «Св.Николай»

- Мемориальный комплекс В. П. Астафьева в с. Овсянка

- Музей истории финансовой системы Енисейской губернии — Красноярского края.

А в планах – создание центра Хворостовского, ведь именно в музее собрана самая большая коллекция его подлинных вещей.

Сказано

«Почему на берег Енисея перенесено здание с берегов Нила? Правда, кажется, что этот музей-храм немножко зябнет у сварливых льдов седого Енисея, но, в общем, он все-таки красив...»

Анатолий Луначарский, советский народный комиссар просвещения, 90 лет назад, зима 1929 года.